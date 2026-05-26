Как мужчины с бронированием могут уехать за границу в 2026 году

Как мужчины с бронированием могут уехать за границу в 2026 году

Работники, имеющие официальное бронирование на период мобилизации и военного положения, могут пересекать государственную границу.

Но для этого установлены четкие требования по документальному подтверждению и разрешениям, сообщает портал Kadroland.

Что гласит закон

Как объясняют эксперты, выезд забронированных военнообязанных осуществляется в соответствии с Законом Украины «О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины» и действующим Порядком бронирования, утвержденным постановлением КМУ.

Документы

Забронированный работник может пересечь границу только при наличии полного пакета документов, в частности:

документа о служебной командировке за границу или официального разрешения работодателя на выезд в отпуск;

на выезд в отпуск; военно-учетного документа с отметкой о бронировании в системе «Оберег»;

в системе «Оберег»; загранпаспорта;

служебного удостоверения или справки с места работы.

В разрешении работодателя обязательно должны быть указаны сроки пребывания и страны назначения.

Несмотря на распространенные опасения бизнеса, работодатель фактически контролирует выезд: без его официального разрешения пограничная служба не выпустит работника за пределы Украины.

Сам факт бронирования не дает автоматического права на выезд — необходимо отдельное согласование от предприятия.

Следовательно, основной риск для работодателя заключается не в самом выезде, а в потенциальном невозвращении работника после завершения командировки или отпуска.

До этого Finance.ua отмечал , что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие бронирование от мобилизации, могут уезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск.

