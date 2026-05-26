0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вакансии с жильем: где больше всего предложений и сколько платят

Личные финансы
31
Чаще всего люди трудоустраиваются на такие профессии в Днепропетровской и Киевской областях
Чаще всего люди трудоустраиваются на такие профессии в Днепропетровской и Киевской областях
За первые четыре месяца 2026 года через Службу занятости работодатели предложили соискателям работы 1747 вакансий с возможностью предоставления жилья. Около трети таких предложений пришлось на столицу и Киевскую область: в Киеве было зарегистрировано 289 вакансий, в Киевской области — 264.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На Едином портале вакансий вместе с предложениями партнерских сервисов поиска работы насчитывается почти 5 тысяч вакансий с жильем по всей Украине.

Больше всего вакансий в ВСУ

Количество укомплектованных вакансий за 4 месяца 2026 года составляет 18%, или 308 вакансий.
Чаще всего люди трудоустраиваются для таких профессий в Днепропетровской и Киевской областях. Большинство подобных предложений принадлежат Силам обороны, подобные вакансии кроме предоставления жилья имеют заработную плату до 1 миллиона гривен.

Какие гражданские профессии пользуются спросом

Среди гражданских должностей популярны:
  • каменщик;
  • разнорабочий;
  • комбайнер;
  • финансовый директор;
  • электромонтажник-высотник;
  • технический управляющий;
  • автомаляр.
Такие вакансии, кроме жилья, предусматривают и заработную плату в размере 140−430 тысяч гривен.
В мае больше всего таких предложений насчитывается в Киеве, Хмельницкой и Киевской областях.
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на OLX Работа писал, что наиболее заметно среди работодателей вырос запрос на комплектующих в категории производства и рабочих специальностей: почти в 10 раз (при медианной зарплате в 27,5 тыс. грн). Также в производственной сфере выросло количество вакансий для:
  • сборщиков, +43% (медианная зарплата 31,3 тыс. грн);
  • подсобников +34% (медианная зарплата 27,5 тыс. грн);
  • конструкторов, 27% (медианная зарплата 32,5 тыс. грн);
  • машинистов экскаватора, 22% (медианная зарплата 45 тыс. грн).
Высокий спрос сохраняется и в сфере строительства и облицовочных работ, где дефицит кадров остается одним из самых больших.
По прогнозу Национального банка, в 2026 году средние реальные заработные платы, то есть с учетом инфляции возрастут почти на 12%. В последующие годы темпы роста, по прогнозу регулятора, составят 6−7% ежегодно.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаВакансииЗарплатаРынок труда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems