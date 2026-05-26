Вакансии с жильем: где больше всего предложений и сколько платят Сегодня 17:02 — Личные финансы

За первые четыре месяца 2026 года через Службу занятости работодатели предложили соискателям работы 1747 вакансий с возможностью предоставления жилья. Около трети таких предложений пришлось на столицу и Киевскую область: в Киеве было зарегистрировано 289 вакансий, в Киевской области — 264.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На Едином портале вакансий вместе с предложениями партнерских сервисов поиска работы насчитывается почти 5 тысяч вакансий с жильем по всей Украине.

Больше всего вакансий в ВСУ

Количество укомплектованных вакансий за 4 месяца 2026 года составляет 18%, или 308 вакансий.

Чаще всего люди трудоустраиваются для таких профессий в Днепропетровской и Киевской областях. Большинство подобных предложений принадлежат Силам обороны, подобные вакансии кроме предоставления жилья имеют заработную плату до 1 миллиона гривен.

Какие гражданские профессии пользуются спросом

Среди гражданских должностей популярны:

каменщик;

разнорабочий;

комбайнер;

финансовый директор;

электромонтажник-высотник;

технический управляющий;

автомаляр.

Такие вакансии, кроме жилья, предусматривают и заработную плату в размере 140−430 тысяч гривен.

В мае больше всего таких предложений насчитывается в Киеве, Хмельницкой и Киевской областях.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на OLX Работа писал , что наиболее заметно среди работодателей вырос запрос на комплектующих в категории производства и рабочих специальностей: почти в 10 раз (при медианной зарплате в 27,5 тыс. грн). Также в производственной сфере выросло количество вакансий для:

сборщиков, +43% (медианная зарплата 31,3 тыс. грн);

подсобников +34% (медианная зарплата 27,5 тыс. грн);

конструкторов, 27% (медианная зарплата 32,5 тыс. грн);

машинистов экскаватора, 22% (медианная зарплата 45 тыс. грн).

Высокий спрос сохраняется и в сфере строительства и облицовочных работ, где дефицит кадров остается одним из самых больших.

По прогнозу Национального банка, в 2026 году средние реальные заработные платы, то есть с учетом инфляции возрастут почти на 12%. В последующие годы темпы роста, по прогнозу регулятора, составят 6−7% ежегодно.

