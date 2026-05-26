Вакансии с жильем: где больше всего предложений и сколько платят

За первые четыре месяца 2026 года через Службу занятости работодатели предложили соискателям работы 1747 вакансий с возможностью предоставления жилья. Около трети таких предложений пришлось на столицу и Киевскую область: в Киеве было зарегистрировано 289 вакансий, в Киевской области — 264.
На Едином портале вакансий вместе с предложениями партнерских сервисов поиска работы насчитывается почти 5 тысяч вакансий с жильем по всей Украине.
Больше всего вакансий в ВСУ
Количество укомплектованных вакансий за 4 месяца 2026 года составляет 18%, или 308 вакансий.
Чаще всего люди трудоустраиваются для таких профессий в Днепропетровской и Киевской областях. Большинство подобных предложений принадлежат Силам обороны, подобные вакансии кроме предоставления жилья имеют заработную плату до 1 миллиона гривен.
Какие гражданские профессии пользуются спросом
Среди гражданских должностей популярны:
каменщик;
разнорабочий;
комбайнер;
финансовый директор;
электромонтажник-высотник;
технический управляющий;
автомаляр.
Такие вакансии, кроме жилья, предусматривают и заработную плату в размере 140−430 тысяч гривен.
В мае больше всего таких предложений насчитывается в Киеве, Хмельницкой и Киевской областях.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на OLX Работа писал, что наиболее заметно среди работодателей вырос запрос на комплектующих в категории производства и рабочих специальностей: почти в 10 раз (при медианной зарплате в 27,5 тыс. грн). Также в производственной сфере выросло количество вакансий для:
сборщиков, +43% (медианная зарплата 31,3 тыс. грн);
подсобников +34% (медианная зарплата 27,5 тыс. грн);
конструкторов, 27% (медианная зарплата 32,5 тыс. грн);
машинистов экскаватора, 22% (медианная зарплата 45 тыс. грн).
Высокий спрос сохраняется и в сфере строительства и облицовочных работ, где дефицит кадров остается одним из самых больших.
По прогнозу Национального банка, в 2026 году средние реальные заработные платы, то есть с учетом инфляции возрастут почти на 12%. В последующие годы темпы роста, по прогнозу регулятора, составят 6−7% ежегодно.