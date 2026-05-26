Украинцам по ошибке дважды выплатили по 1500 грн, а теперь блокируют карты

В Украине возникла ситуация с ошибочными начислениями социальной помощи в размере 1500 грн, из-за которой части граждан пришлось столкнуться с блокировкой карт и требованием возврата средств.
Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, из-за технических сбоев в системе часть выплат была засчитана повторно, после чего Пенсионный фонд начал списывать эти деньги обратно или требовать их возврата.
Как возникла проблема с выплатами
По словам Гетманцева, в апреле правительство запустило выплату 1500 грн для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Саму инициативу он называет правильной и необходимой, однако отмечает, что на этапе реализации возникли серьезные технические проблемы.
Из-за сбоя в системе средства начали поступать повторно.
Люди, не зная об ошибке, использовали их для ежедневных трат.
Впоследствии у части получателей стали блокировать карточки, связанные с социальными выплатами.
Гетманцев подчеркивает, что людей должным образом не проинформировали о ситуации и возможных последствиях.
Списание средств и проблемы коммуникации
Как отмечает политик, Пенсионный фонд впоследствии начал списывать обратно по ошибке зачисленные средства. В случаях, когда деньги уже были потрачены, гражданам предлагают самостоятельно вернуть сумму во избежание блокировки карт.
«Люди узнавали о проблеме уже при попытке воспользоваться средствами или получить последующие социальные выплаты», — говорится в посту Гетманцева.
Он отмечает, что перед запуском таких программ необходимо тщательно тестировать системы и заранее информировать граждан о порядке получения средств.
«Государство не имеет права переводить последствия собственных технических ошибок на население», — отметил он.
Ранее мы сообщали, что в апреле 2026 года 13 миллионов украинцев должны были получить одноразовую доплату 1500 гривен к пенсиям или социальным выплатам. Об этой программе 12 марта 2026 года сообщил президент Украины Владимир Зеленский, называя ее частью комплекса поддержки граждан, которым эта помощь больше всего нужна.