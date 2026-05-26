Украинцам по ошибке дважды выплатили по 1500 грн, а теперь блокируют карты Сегодня 14:00 — Личные финансы

В Украине возникла ситуация с ошибочными начислениями социальной помощи в размере 1500 грн, из-за которой части граждан пришлось столкнуться с блокировкой карт и требованием возврата средств.

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, из-за технических сбоев в системе часть выплат была засчитана повторно, после чего Пенсионный фонд начал списывать эти деньги обратно или требовать их возврата.

Как возникла проблема с выплатами

По словам Гетманцева, в апреле правительство запустило выплату 1500 грн для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Саму инициативу он называет правильной и необходимой, однако отмечает, что на этапе реализации возникли серьезные технические проблемы.

Из-за сбоя в системе средства начали поступать повторно.

Люди, не зная об ошибке, использовали их для ежедневных трат.

Впоследствии у части получателей стали блокировать карточки, связанные с социальными выплатами.

Гетманцев подчеркивает, что людей должным образом не проинформировали о ситуации и возможных последствиях.

Списание средств и проблемы коммуникации

Как отмечает политик, Пенсионный фонд впоследствии начал списывать обратно по ошибке зачисленные средства. В случаях, когда деньги уже были потрачены, гражданам предлагают самостоятельно вернуть сумму во избежание блокировки карт.

«Люди узнавали о проблеме уже при попытке воспользоваться средствами или получить последующие социальные выплаты», — говорится в посту Гетманцева.

Он также сообщает о случаях списания 1500 грн дважды. Их обещают вернуть, однако сама ситуация, по его словам, «недопустима».

Отдельно он отмечает слабую коммуникацию со стороны Минсоцполитики и ПФУ, из-за чего граждане часто узнают о проблеме уже после блокирования счетов.

Гетманцев подчеркивает, что социальная поддержка не может являться сферой экспериментов с недоработанными техническими решениями.

Он отмечает, что перед запуском таких программ необходимо тщательно тестировать системы и заранее информировать граждан о порядке получения средств.

«Государство не имеет права переводить последствия собственных технических ошибок на население», — отметил он.

Ранее мы сообщали , что в апреле 2026 года 13 миллионов украинцев должны были получить одноразовую доплату 1500 гривен к пенсиям или социальным выплатам. Об этой программе 12 марта 2026 года сообщил президент Украины Владимир Зеленский, называя ее частью комплекса поддержки граждан, которым эта помощь больше всего нужна.

