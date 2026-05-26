Украинцам по ошибке дважды выплатили по 1500 грн, а теперь блокируют карты

В Украине возникла ситуация с ошибочными начислениями социальной помощи в размере 1500 грн, из-за которой части граждан пришлось столкнуться с блокировкой карт и требованием возврата средств.
Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, из-за технических сбоев в системе часть выплат была засчитана повторно, после чего Пенсионный фонд начал списывать эти деньги обратно или требовать их возврата.

Как возникла проблема с выплатами

По словам Гетманцева, в апреле правительство запустило выплату 1500 грн для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Саму инициативу он называет правильной и необходимой, однако отмечает, что на этапе реализации возникли серьезные технические проблемы.
  • Из-за сбоя в системе средства начали поступать повторно.
  • Люди, не зная об ошибке, использовали их для ежедневных трат.
  • Впоследствии у части получателей стали блокировать карточки, связанные с социальными выплатами.
Гетманцев подчеркивает, что людей должным образом не проинформировали о ситуации и возможных последствиях.

Списание средств и проблемы коммуникации

Как отмечает политик, Пенсионный фонд впоследствии начал списывать обратно по ошибке зачисленные средства. В случаях, когда деньги уже были потрачены, гражданам предлагают самостоятельно вернуть сумму во избежание блокировки карт.
«Люди узнавали о проблеме уже при попытке воспользоваться средствами или получить последующие социальные выплаты», — говорится в посту Гетманцева.
Он также сообщает о случаях списания 1500 грн дважды. Их обещают вернуть, однако сама ситуация, по его словам, «недопустима».
Отдельно он отмечает слабую коммуникацию со стороны Минсоцполитики и ПФУ, из-за чего граждане часто узнают о проблеме уже после блокирования счетов.
Гетманцев подчеркивает, что социальная поддержка не может являться сферой экспериментов с недоработанными техническими решениями.
Он отмечает, что перед запуском таких программ необходимо тщательно тестировать системы и заранее информировать граждан о порядке получения средств.
«Государство не имеет права переводить последствия собственных технических ошибок на население», — отметил он.
Ранее мы сообщали, что в апреле 2026 года 13 миллионов украинцев должны были получить одноразовую доплату 1500 гривен к пенсиям или социальным выплатам. Об этой программе 12 марта 2026 года сообщил президент Украины Владимир Зеленский, называя ее частью комплекса поддержки граждан, которым эта помощь больше всего нужна.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
