Нужно ли менять паспорт после переименования улицы — объяснение Миграционной службы Сегодня 09:14 — Личные финансы

Нужно ли менять паспорт после переименования улицы — объяснение Миграционной службы

В Украине идет процесс переименования улиц и населенных пунктов, из-за чего у граждан часто возникает вопрос о необходимости обновления документов.

В Миграционной службе Днепропетровской области объяснили , нужно ли менять паспорт и другие документы после смены названия улицы.

Паспорт менять не нужно

В ведомстве отметили, что после переименования улицы или населенного пункта гражданам не нужно менять документы, удостоверяющие личность.

Это касается как ID-карт, так и паспортов старого образца в форме книжечки.

«В соответствии с Законом Украины сведения о зарегистрированном местожительстве (местонахождении) / снятии с зарегистрированного местожительства (местонахождения) человека во время осуществления органом регистрации соответствующего регистрационного действия к документам, удостоверяющим личность и подтверждающие гражданство Украины (в том числе к паспорту гражданина Украины), или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус, не вносятся», — говорится в сообщении.

Как подтвердить местожительство владельцам ID-карт

Для владельцев ID-карт документом, подтверждающим место проживания или пребывания, является выписка из реестра территориальной общины.

Получить ее можно:

в центре предоставления административных услуг;

в органе регистрации;

через приложение «Дія» после прохождения электронной идентификации.

В Миграционной службе отметили, что выписки из реестра территориальной общины в электронной и бумажной формах имеют одинаковую юридическую силу.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 25 декабря 2025 года в Украине действует порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.