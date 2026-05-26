0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нужно ли менять паспорт после переименования улицы — объяснение Миграционной службы

Личные финансы
39
Нужно ли менять паспорт после переименования улицы — объяснение Миграционной службы
Нужно ли менять паспорт после переименования улицы — объяснение Миграционной службы
В Украине идет процесс переименования улиц и населенных пунктов, из-за чего у граждан часто возникает вопрос о необходимости обновления документов.
В Миграционной службе Днепропетровской области объяснили, нужно ли менять паспорт и другие документы после смены названия улицы.

Паспорт менять не нужно

В ведомстве отметили, что после переименования улицы или населенного пункта гражданам не нужно менять документы, удостоверяющие личность.
Это касается как ID-карт, так и паспортов старого образца в форме книжечки.
«В соответствии с Законом Украины сведения о зарегистрированном местожительстве (местонахождении) / снятии с зарегистрированного местожительства (местонахождения) человека во время осуществления органом регистрации соответствующего регистрационного действия к документам, удостоверяющим личность и подтверждающие гражданство Украины (в том числе к паспорту гражданина Украины), или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус, не вносятся», — говорится в сообщении.

Как подтвердить местожительство владельцам ID-карт

Для владельцев ID-карт документом, подтверждающим место проживания или пребывания, является выписка из реестра территориальной общины.
Получить ее можно:
  • в центре предоставления административных услуг;
  • в органе регистрации;
  • через приложение «Дія» после прохождения электронной идентификации.
В Миграционной службе отметили, что выписки из реестра территориальной общины в электронной и бумажной формах имеют одинаковую юридическую силу.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 25 декабря 2025 года в Украине действует порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Паспорт
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems