Нужно ли менять паспорт после переименования улицы — объяснение Миграционной службы
В Украине идет процесс переименования улиц и населенных пунктов, из-за чего у граждан часто возникает вопрос о необходимости обновления документов.
В Миграционной службе Днепропетровской области объяснили, нужно ли менять паспорт и другие документы после смены названия улицы.
Паспорт менять не нужно
В ведомстве отметили, что после переименования улицы или населенного пункта гражданам не нужно менять документы, удостоверяющие личность.
Это касается как ID-карт, так и паспортов старого образца в форме книжечки.
«В соответствии с Законом Украины сведения о зарегистрированном местожительстве (местонахождении) / снятии с зарегистрированного местожительства (местонахождения) человека во время осуществления органом регистрации соответствующего регистрационного действия к документам, удостоверяющим личность и подтверждающие гражданство Украины (в том числе к паспорту гражданина Украины), или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус, не вносятся», — говорится в сообщении.
Как подтвердить местожительство владельцам ID-карт
Для владельцев ID-карт документом, подтверждающим место проживания или пребывания, является выписка из реестра территориальной общины.
Получить ее можно:
- в центре предоставления административных услуг;
- в органе регистрации;
- через приложение «Дія» после прохождения электронной идентификации.
В Миграционной службе отметили, что выписки из реестра территориальной общины в электронной и бумажной формах имеют одинаковую юридическую силу.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 25 декабря 2025 года в Украине действует порядок одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Услуга доступна как для одного лица, так и для оформления документов для себя и загранпаспорта или паспортов ребенку или детям, достигшим или не достигшим 14-летнего возраста.
