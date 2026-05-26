Бесплатные продукты: кто может получить — условия
- пенсионеры;
- переселенцы;
- люди с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- одинокие родители;
- ветераны;
- жители прифронтовых общин.
- крупы и макароны;
- муку и растительное масло;
- консервы: мясные, рыбные и овощные;
- сахар и соль.
- свежий хлеб;
- молочную продукцию;
- свежие овощи или фрукты;
- соки и воду;
- чай или кофе;
- средства гигиены — мыло, зубную пасту, шампунь.
Куда обращаться
- Украинская федерация банков продовольствия работает почти во всех регионах страны. Сайт: uafoodbank.org;
- FoodBank Ukraine — работает в восьми областях, основан в 2011 году. Сайт: foodbank.com.ua;
- «Тарелка» — волонтерский банк еды во Львове, Киеве и Херсоне. Сайт: tarilka.org.
