Бесплатные продукты: кто может получить — условия Сегодня 08:30 — Личные финансы

Социально уязвимые категории населения в Украине могут бесплатно получить продуктовый набор в одном из банков продовольствия.

Продукты предоставят после официальной регистрации и подачи документов, сообщает издание « На пенсии «.

Банки продовольствия, или фудбанки, оказывают помощь пенсионерам, переселенцам и другим уязвимым категориям. Они собирают продукты, которые не успели продать супермаркеты, сортируют и формируют из них продуктовые наборы.

Продукты затем раздают нуждающимся бесплатно и регулярно, раз в несколько месяцев. Продукты можно безопасно употреблять, поскольку их качество проверяют фудбанки.

За помощью могут обратиться:

пенсионеры;

переселенцы;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие родители;

ветераны;

жители прифронтовых общин.

Большинство получателей составляют пенсионеры. Жесткого порога дохода нет, однако преимущество имеют те, кто живет на минимальную пенсию, одинокие люди и не имеющие других источников поддержки.

Важно помнить, что нельзя просто прийти с улицы и забрать пакет продуктов. Требуется предварительная запись и регистрация по официальным документам.

Что входит в бесплатный продуктовый набор

Стандартный пищевой набор весит от 15 до 30 килограммов и обычно включает в себя:

крупы и макароны;

муку и растительное масло;

консервы: мясные, рыбные и овощные;

сахар и соль.

Набор также может содержать:

свежий хлеб;

молочную продукцию;

свежие овощи или фрукты;

соки и воду;

чай или кофе;

средства гигиены — мыло, зубную пасту, шампунь.

Куда обращаться

В Украине сейчас работают три основных банка продовольствия:

Украинская федерация банков продовольствия работает почти во всех регионах страны. Сайт: uafoodbank.org;

FoodBank Ukraine — работает в восьми областях, основан в 2011 году. Сайт: foodbank.com.ua;

«Тарелка» — волонтерский банк еды во Львове, Киеве и Херсоне. Сайт: tarilka.org.

