Бесплатные продукты: кто может получить — условия

Социально уязвимые категории населения в Украине могут бесплатно получить продуктовый набор в одном из банков продовольствия.
Продукты предоставят после официальной регистрации и подачи документов, сообщает издание «На пенсии «.
Банки продовольствия, или фудбанки, оказывают помощь пенсионерам, переселенцам и другим уязвимым категориям. Они собирают продукты, которые не успели продать супермаркеты, сортируют и формируют из них продуктовые наборы.
Продукты затем раздают нуждающимся бесплатно и регулярно, раз в несколько месяцев. Продукты можно безопасно употреблять, поскольку их качество проверяют фудбанки.
За помощью могут обратиться:
  • пенсионеры;
  • переселенцы;
  • люди с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • одинокие родители;
  • ветераны;
  • жители прифронтовых общин.
Большинство получателей составляют пенсионеры. Жесткого порога дохода нет, однако преимущество имеют те, кто живет на минимальную пенсию, одинокие люди и не имеющие других источников поддержки.
Важно помнить, что нельзя просто прийти с улицы и забрать пакет продуктов. Требуется предварительная запись и регистрация по официальным документам.
Что входит в бесплатный продуктовый набор
Стандартный пищевой набор весит от 15 до 30 килограммов и обычно включает в себя:
  • крупы и макароны;
  • муку и растительное масло;
  • консервы: мясные, рыбные и овощные;
  • сахар и соль.
Набор также может содержать:
  • свежий хлеб;
  • молочную продукцию;
  • свежие овощи или фрукты;
  • соки и воду;
  • чай или кофе;
  • средства гигиены — мыло, зубную пасту, шампунь.

Куда обращаться

В Украине сейчас работают три основных банка продовольствия:
  • Украинская федерация банков продовольствия работает почти во всех регионах страны. Сайт: uafoodbank.org;
  • FoodBank Ukraine — работает в восьми областях, основан в 2011 году. Сайт: foodbank.com.ua;
  • «Тарелка» — волонтерский банк еды во Львове, Киеве и Херсоне. Сайт: tarilka.org.
По материалам:
Finance.ua
