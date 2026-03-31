1500 грн українцям у квітні: хто отримає доплату Сьогодні 09:50

Доплата 1500 грн в квітні

У квітні 2026 року майже 13 мільйонів українців отримають одноразову доплату 1500 гривень до пенсій або соціальних виплат. Про цю програму 12 березня 2026 року повідомив президент України Володимир Зеленський, називаючи її частиною комплексу підтримки громадян, яким ця допомога потрібна найбільше.

Програма буде спрямована на найвразливіші категорії — пенсіонерів, отримувачів соцдопомоги та людей з низькими доходами.

Що це за доплата 1500 грн?

Кабінет Міністрів України 18 березня 2026 року ухвалив постанову № 341 про виплату одноразової цільової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень окремим категоріям громадян. Ці кошти мають надійти разом із квітневою пенсією або перерахунку соціальної допомоги, окремою сумою, без додаткових податків і без обліку в доході сім’ї.

Мета програми — швидко та без зайвих процедур підтримати людей, які найбільше потребують допомоги: пенсіонерів, осіб з інвалідністю, малозабезпечених родин, багатодітних сімей, батьків-одиноків, дітей-сиріт, ВПО та інші соціальні групи.

Хто отримає 1500 грн?

Доплата передбачена для громадян, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено хоча б один із таких видів виплат.

Пенсіонери

Доплата передбачена, якщо пенсія не перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (25 595 грн):

пенсія за віком;

пенсія у зв’язку з інвалідністю;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника;

пенсія за вислугу років або спеціальні пенсії (військові, держслужбовці, науковці тощо), якщо такий пенсіонер має право на пенсію за віком у солідарній системі.

Доплата пенсіонерам

Довідка Finance.ua Окремо зазначимо: для ветеранів війни, які брали участь у АТО/ООС/обороні від 2014 року, і для осіб, які ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, доплата 1500 грн надається незалежно від розміру пенсії. Аналогічно не обмежується розмір пенсії для членів сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) оборонців, які втратили годувальника.

Отримувачі соціальної допомоги

Також виплата у розмірі 1500 грн надається тим особам, яким станом на 1 квітня 2026 року призначена:

Допомога ВПО та малозабезпеченим сім’ям

допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

базова соціальна допомога.

Допомога особам без права на пенсію

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю;

державна соціальна допомога на догляд за особами з інвалідністю;

тимчасова державна соціальна допомога особі, яка не працює, та досягла пенсійного віку (65+), але не має права на пенсію.

Допомога особам з інвалідністю та дітям

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом із особою з інвалідністю I-II групи внаслідок психічного розладу й потребує постійного догляду;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, але є утриманцями померлого годувальника.

Допомога на дітей

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

допомога одиноким матерям;

допомога дітям, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога дітям, які хворіють на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади, рідкісні захворювання, онкологію, дитячий церебральний параліч, цукровий діабет I типу, важкі хвороби нирок IV ступеня, тощо;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце перебування невідоме;

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їхнього числа (зокрема з інвалідністю), які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та названих сім’ях.

Як оформити доплату?

Головна особливість цієї програми у тому, що виплата 1500 грн проводиться повністю автоматично — подавати окремих заяв, довідок чи звертатися до соціальних служб не потрібно.

Державні реєстри самостійно звірять вашу належність до відповідних категорій, і якщо ви відповідаєте критеріям за кількома підставами одночасно, доплата буде нарахована лише один раз, щоб запобігти подвійним виплатам.

Кошти не вважаються доходом сім’ї та не підлягають оподаткуванню, а ваше право на отримання 1500 грн слід відрізняти лише за наявністю офіційно призначеної пенсії або соціальної допомоги на 1 квітня 2026 року.

Як це працює на практиці

Якщо людина одночасно підпадає під кілька категорій (наприклад, пенсіонерка-ВПО), доплата 1500 грн нараховується лише один раз після звірки реєстрів.

Кошти надійдуть тим же способом, що і звичайна пенсія чи соціальна допомога:

на банківський рахунок, який уже використовується для отримання пенсії;

або через Укрпошту, як окрему суму, разом із квітневою виплатою.

Коли надійдуть виплати 1500 грн у квітні 2026

Наразі точної дати (наприклад, «15 квітня» або «30 квітня») для переліку всіх громадян ще не уточнили. Офіційно вказується лише, що виплату 1500 грн проведуть у квітні 2026 року, паралельно з квітневою пенсією або соціальною допомогою.

Отже, одноразова доплата у 1500 гривень у квітні 2026 року стане додатковою фінансовою підтримкою для мільйонів українців, які вже отримують пенсії або соціальну допомогу.

Головна перевага програми — простота: кошти нарахують автоматично, без заяв і черг.

Щоб отримати виплату, достатньо мати призначену пенсію або соцдопомогу станом на 1 квітня. Водночас українцям варто уважно стежити за своїми виплатами у квітні та, у разі затримок, звертатися до відповідних органів для уточнення інформації.

