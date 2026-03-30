Кому і в яких випадках держава повертатиме гроші 2026 року Сьогодні 09:50 — Казна та Політика

Кешбек від держави

У 2026 році держава розширює програми фінансових компенсацій для громадян. Кому саме і в яких випадках держава повертатиме гроші — Finance.ua розібрався.

Компенсації за пошкоджене або зруйноване житло

За даними Світового банку, ООН, Європейської комісії та уряду України, росіяни пошкодили або зруйнували понад 2,5 млн домогосподарств, що становить близько 13% загального житлового фонду України.

Українці, чиє житло було пошкоджене або зруйноване через війну, можуть отримати компенсацію від держави. Програма працює через сервіс єВідновлення

За знищене нерухоме майно передбачено дві форми компенсації:

житловий сертифікат;

грошова виплата.

Грошову виплату можна отримати лише за приватні будинки, де є земельна ділянка для відновлювального будівництва. Житловий сертифікат дозволяє: купити житло на первинному чи вторинному ринку; інвестувати у нове будівництво; покрити частину вартості дорожчого житла.

Сума компенсації визначається за формулою, затвердженою постановою Кабміну № 600 . Вона враховує загальну площу майна помножену на середньозважену вартість 1 квадратного метра житла, а також регіон розташування, рік будівництва та кількість кімнат (для квартир). Для приватних будинків також враховується область, в якій було знищене майно. Для квартир, крім області, ще важливим показником є кількість кімнат та рік побудови будинку.

Наприклад: якщо квартира площею 65 кв. м була знищена, а середньозважена вартість будівництва житла для відповідного регіону становить 40 тис. грн за кв. м, орієнтовна сума компенсації може мати такий вигляд:

65 кв. м x 40 тис. грн = 2 600 000 грн.

Саме на таку суму власник може отримати житловий сертифікат, який дозволить придбати нове житло або інвестувати у будівництво.

Компенсація за зруйноване житло

Якщо житло пошкоджене, але не знищене, держава може компенсувати витрати на ремонт. Комісія місцевої влади проводить огляд, визначає суму компенсації, а результати вносить до Реєстру пошкодженого/зруйнованого майна.

Компенсація може надаватися у двох формах:

кошти на будівельні матеріали та ремонт;

відшкодування витрат, якщо ремонт уже зроблений за власні гроші.

Максимальні суми виплат:

до 350 тис. грн — за квартиру;

до 500 тис. грн — за приватний будинок.

Кошти нараховують на спеціальний рахунок «єВідновлення», відкритий на ім’я отримувача компенсації.

Хто може отримати компенсацію

Отримувачем може бути громадянин України, який:

досяг 18-річного віку;

є власником (співвласником) пошкодженого об’єкта, право власності якого підтверджено;

подав заяву у встановлений Порядком спосіб через «Дію», ЦНАП або місцеву владу.

Пріоритетне право мають на компенсацію за знищену нерухомість

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

мобілізовані військові;

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю І-ІІ груп;

окремі категорії внутрішньо переміщених осіб, які відповідають одному з таких критеріїв: досягли пенсійного віку, мають на утриманні дитину віком до шести років, виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років, мають на утриманні двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю, мають інвалідність III групи.

Компенсації бізнесу за воєнні збитки

Від 1 січня 2026 року в Україні запрацювали нові програми підтримки бізнесу, який постраждав від ракетних та дронових атак. Їх адмініструє ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».

Держава пропонує два механізми захисту активів.

Перша програма передбачає компенсацію за пошкоджене або знищене майно. Бізнес може заздалегідь приєднатися до неї, сплативши внесок 0,5% від вартості заявлених активів. Якщо після 1 січня 2026 року майно постраждає через обстріли, держава може відшкодувати збитки до 10 млн грн.

Компенсація стосується будівель, виробничих приміщень, складів, обладнання та інженерних комунікацій, які використовуються у господарській діяльності. Водночас програма покриває лише прямі збитки від бойових дій, без компенсації втраченої вигоди.

Програма доступна для ФОПів і приватних компаній лише за майно, що розташоване на територіях підвищеного ризику — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, крім тимчасово окупованих територій.

Друга програма передбачає компенсацію частини витрат на страхування майна від воєнних ризиків. Бізнес укладає договір страхування, а держава може повернути частину страхової премії — до 1 млн грн на рік.

Ця програма діє по всій території України, крім тимчасово окупованих територій.

Довідка Finance.ua Важливо: обидві програми не компенсують збитки, завдані до 1 січня 2026 року.

Національний кешбек: гроші за покупку українських товарів

2026 року продовжує діяти дещо оновлена програма національного кешбеку , яка стимулює купувати товари українського виробництва. Держава повертає частину витрачених коштів покупцям, а виробники отримують додатковий попит на свою продукцію.

Від 1 березня 2026 року програму розширили: максимальний кешбек зріс до 15%. До цього діяла єдина ставка повернення 10%, однак тепер діє диференційована система — 5% або 15% залежно від категорії товару.

Відсоток повернення залежить від того, яку частку в певній категорії товарів займає імпорт. Якщо частка імпортної продукції перевищує 35%, за купівлю українських товарів у цій категорії покупці отримують 15 % кешбеку. Якщо ж українських товарів на ринку достатньо, ставка кешбеку становить 5%.

Як отримати кешбек

Щоб отримувати національний кешбек, потрібно:

Зареєструватися у програмі через застосунок «Дія». Відкрити спеціальний рахунок у банку-учаснику програми. Оплачувати покупки банківською карткою в магазинах, які беруть участь у програмі.

Кешбек нараховується автоматично після покупки. Отримані кошти не можна зняти готівкою, проте їх дозволено використати на важливі потреби: оплату комунальних послуг, поштові відправлення, донати на потреби війська, придбання українських ліків, харчів або книг.

Виплати військовим і цивільним після звільнення з полону

Держава також передбачає фінансову та соціальну підтримку для українців, які повернулися з російської неволі — як військових, так і цивільних.

Виплати військовим після полону

Військовослужбовці, яких звільнили з полону, мають право на кілька видів державної допомоги.

Основні виплати включають:

100 тис. грн — одноразова допомога після звільнення з полону;

50 тис. грн щомісяця протягом трьох місяців — на реабілітацію;

виплату депонованого грошового забезпечення за весь час перебування у полоні.

Тобто військові отримують заробітну плату, яка накопичувалася під час перебування в полоні, а також додаткову фінансову допомогу для відновлення.

Для оформлення виплат потрібні документи, що підтверджують факт перебування у полоні, а також довідки з військової частини.

Допомога цивільним, звільненим з незаконного утримання

Цивільні українці, які повертаються з незаконного утримання окупантами, часто залишаються без житла, документів та засобів для існування. Тому уряд запровадив окремий порядок підтримки таких людей.

Наприкінці 2025 року Кабмін ухвалив постанову № 1775 , яка передбачає першочергову допомогу цивільним, звільненим з російської неволі.

Підтримка доступна двом категоріям людей:

тим, кого повернули з рф або тимчасово окупованих територій у межах офіційних обмінів чи процедур;

тим, хто самостійно виїхав із росії або окупованих територій.

Цей механізм дозволяє надавати допомогу без багатомісячного очікування рішення спеціальної комісії, яка встановлює факт незаконного позбавлення волі.

Яку допомогу можуть отримати звільнені цивільні

Після повернення держава може надати комплекс підтримки від одягу та засобів гігієни до тимчасового житла. Основну допомогу організовують місцева влада та державні установи, а координацію забезпечує Міністерство соціальної політики.

Які грошові виплати передбачені

Для цивільних, звільнених із незаконного утримання, передбачена одноразова грошова допомога у розмірі 50 тис. грн.

Утім, якщо людина вже отримала 100 тис. грн як особа, щодо якої офіційно встановлено факт незаконного позбавлення свободи, додаткову виплату за новим порядком не нараховують.

Якщо ж згодом комісія офіційно встановить факт незаконного позбавлення волі, людина може отримати:

одноразову виплату 50 тис. грн;

по 100 тис. грн за кожен рік перебування в російській неволі.

Як оформити виплату

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно подати заяву до Міністерства розвитку громад і територій.

До заяви додають:

копію паспорта;

ідентифікаційний код;

реквізити банківського рахунку;

довідку від Об’єднаного центру СБУ з координації пошуку та звільнення військовополонених, яка підтверджує факт перебування у неволі.

Подати документи можна особисто, поштою або онлайн.

Індексація пенсій

Щороку в Україні проводиться індексація пенсій, щоб частково компенсувати вплив інфляції. Цього року, від 1 березня 2026 року, пенсії підвищили на 12,1%. Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді.

Хто отримує підвищення:

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю;

отримувачі пенсій у зв’язку з втратою годувальника.

Перерахунок проводиться автоматично, без потреби подавати будь-які заяви чи документи. Виплати підвищуються безпосередньо на рахунок пенсіонера у звичному порядку.

Наразі середній розмір пенсії — близько 6 500 грн, проте більше 4,3 млн пенсіонерів отримують менше 6 тис. грн. Тобто, якщо середня пенсія зараз близько 6 500 грн, після індексації вона збільшиться приблизно до 7 280 грн. Якщо мінімальна пенсія за віком становить 3 500 грн, після підвищення вона зросте до близько 3 920 грн.

Компенсація за комунальні послуги

2026 року держава продовжує активно допомагати українцям із оплатою комуналки через субсидії — це адресна компенсація частини витрат на опалення, газ, електро, гарячу воду та інші послуги, особливо актуальна в холодну пору та для малозабезпечених родин.

Субсидія доступна домогосподарствам, чиї доходи нижчі за встановлений поріг (дві мінімальні зарплати на людину — орієнтовно 17 тис. грн/міс 2026-го), або витрати на комуналку перевищують 15% доходу (10% для пільговиків). Автоматично її призначають ВПО, пенсіонерам, отримувачам соцдопомоги чи тим, хто має статус УБД або має інвалідність внаслідок війни, решта — за заявою.

Наприклад, сім’я з двох пенсіонерів у Києві отримує 15 тис. грн/міс, платіжка взимку — 7 тис. грн (газ+світло+вода). Субсидія покриватиме 5 тис. грн — платити лишиться 2 тис. грн, бо витрати >15% доходу. Навесні/влітку «неопалювальний» період — до 2 тис. грн/міс залежно від лічильників.

Як оформити субсидію?

Оформити житлову субсидію можна онлайн через портал або застосунок «Дія», вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ) чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд», а також офлайн — у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах або уповноважених осіб територіальних громад. Потрібно подати заяву та декларацію про доходи, а рішення зазвичай приймається протягом 10 днів.

Субсидія призначається на 6 місяців (від 1 травня до 30 вересня — неопалювальний сезон, від 1 жовтня до 30 квітня — опалювальний).

Енергостійкість для бізнесу та будинків

2026 року, коли блекаути стали нормою, держава через «Дію» запустила дві потужні програми на енергонезалежність — для ФОПів і багатоквартирних будинків. ФОПи з найманими працівниками отримують до 15 тис. грн на генератори чи сонячні панелі, а будинки — до 300 тис. грн на автономне живлення ліфтів, води чи тепла. Обидві стартували наприкінці січня — на початку березня 2026 року. Подати заявки можна онлайн у «Дії».

Допомога ФОПам на енергостійкість

ФОПи 2-ї чи 3-ї групи, зареєстровані до 1 грудня 2025-го, з найманими працівниками та без боргів за ЄСВ, у «соціально важливих» сферах (торгівля продуктами, харчування, медицина, перевезення, освіта — повний перелік КВЄДів на diia.gov.ua) можуть отримати 7500−15 тис. грн залежно від кількості співробітників. Витратити гроші можна на генератори, акумулятори, інвертори, СНЕ, сонячні панелі, стабілізатори, пальне чи монтаж — або на комуналку.

Як подати заяву?

Авторизуйтеся на порталі «Дія»

Перевірте дані про себе

Оберіть, на що плануєте витратити допомогу

Підтвердьте, що допомога буде витрачена за цільовим призначенням

Відкрийте Дія. Картку

Оберіть Дія. Картку

Перегляньте дані заяви й підпишіть її

Очікуйте нарахування

Допомога багатоквартирним будинкам «СвітлоДІМ» (від 30 січня 2026-го)

Від 30 січня 2026 року стартувала нова урядова програма « СвітлоДІМ », яка допомагає багатоквартирним будинкам стати енергонезалежними. ОСББ, управителі та обслуговуючі кооперативи можуть подати заявку на підтримку всього будинку — наразі послуга працює для Києва та області, а згодом планується розширення на інші регіони.

Розмір допомоги залежить від поверховості та кількості під’їздів:

будинки до 6 поверхів отримають 100 тис. грн;

7−16 поверхів або 3+ під’їзди — 200 тис. грн;

17+ поверхів або будинки з власною котельнею — 300 тис. грн.

Кошти можна витратити на сучасне обладнання для автономного опалення, водопостачання, роботи ліфтів та зв’язку: бензинові, дизельні або газові генератори, інвертори, акумулятори та сонячні панелі. Програма дозволяє підсилити енергонезалежність будинку, створюючи комфорт та безпеку для всіх мешканців.

Як подати заявку?

Подати заявку можна через Дію з КЕП юрособи: зазначте локацію, поверховість (підтверджену документом), номер поточного рахунку банку та плани витрат.

Після перевірки заяви рішення надходить протягом 48 годин, і будинок отримує фінансову підтримку для реалізації енергоефективних проєктів.

Як перевірити, чи маєте Ви право на виплати

Щоб не пропустити можливість отримати гроші від держави 2026 року, варто:

Перевірити свої дані у державних реєстрах через портал або застосунок «Дія». Користуватися електронним кабінетом платника податків для подання декларацій. Слідкувати за програмами державної допомоги на офіційних сайтах уряду. Зберігати платіжні документи та договори, які можуть знадобитися для компенсацій. Консультуватися у центрах надання адміністративних послуг або податковій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.