Какие налоговые документы ФЛП хранят 5 лет — разъяснение ГНС

Налогоплательщики обязаны подавать в контролирующие органы декларации, отчетность и другие документы
Контролирующие органы сохраняют налоговую отчетность по учетным делам плательщиков, деятельность которых не прекращена, в течение 5 лет. Исключение составляют отдельные отчеты физических лиц — предпринимателей на едином налоге, для которых предусмотрены другие сроки хранения.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что налогоплательщики обязаны подавать в контролирующие органы декларации, отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов.
Налоговую декларацию подают за соответствующий отчетный период в сроки, установленные Налоговым кодексом, в контролирующий орган, где плательщик состоит на учете.

Как формируются учетные дела плательщиков

В отношении каждого налогоплательщика, состоящего на учете в контролирующем органе, формируется учетное дело.
Хранение документов и учетных дел осуществляется в соответствии с Перечнем типовых документов, которые создаются во время деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и юридических лиц, с определением сроков их хранения.
Срок хранения электронных документов соответствует срокам хранения аналогичных документов в бумажной форме.

Какие документы хранят 5 лет

Согласно действующим нормам срок хранения налоговой отчетности составляет 5 лет. Это касается, в частности:
  • годовых отчетов физических лиц — предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, при условии завершения налоговой проверки;
  • документов о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов и сборов;
  • налоговых деклараций всех налогоплательщиков и подаваемых вместе с ними документов;
  • деклараций о доходах;
  • расчетов сумм страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование
В то же время квартальные отчеты физических лиц — предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, имеют срок хранения 3 года.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что отсутствие дохода не освобождает физическое лицо-предпринимателя от обязанности уплаты ЕСВ. По общему правилу, физические лица-предприниматели по упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ независимо от наличия дохода. Даже при отсутствии деятельности вклад продолжает начисляться.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
