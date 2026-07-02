Плюс 9 тысяч критических предприятий. Министр экономики рассказал, как за год изменилось количество забронированных работников Сегодня 11:32

Плюс 9 тысяч критических предприятий. Министр экономики рассказал, как за год изменилось количество забронированных работников

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время заседания Верховной Рады заявил, что за последние 12 месяцев количество забронированных работников в Украине выросло на 300 тысяч.

Количество критически важных предприятий увеличилось

По словам министра, за последний год также возросло количество предприятий, признанных критически важными для экономики. Их стало больше на 9 тыс.

Соболев отметил, что значительную часть прироста забронированных работников обеспечили прифронтовые территории. После того, как правительство разрешило бронирование 100% работников, количество забронированных в этих регионах удвоилось и достигло 100 тыс. человек.

Где наибольший рост

В последние месяцы наиболее активно количество забронированных работников росло в перерабатывающей промышленности, строительстве и транспортной отрасли.

По его словам, критически важные предприятия обеспечивают около 60% поступлений от бизнеса.

Что известно о новых правилах бронирования

Ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров опубликовал изменения в порядок бронирования военнообязанных работников и обязал пересмотреть статус всех критически важных предприятий.

Центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и областные военные администрации были обязаны:

до 10 июня 2026 года пересмотреть критерии определения предприятий, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики или территориальных общин;

пересмотреть критерии определения предприятий, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики или территориальных общин; до 1 июля 2026 года провести анализ соответствия уже определенных критически важных предприятий обновленным критериям;

провести анализ соответствия уже определенных критически важных предприятий обновленным критериям; до 1 сентября 2026 года пересмотреть ранее принятые решения о предоставлении статуса критически важных предприятий.

Постановление предусматривает повышение зарплатного критерия для бронирования до 25 941 грн.

Изменение зарплатного порога до 25 941 грн не станет критической для ІТ-отрасли, считают эксперты. У большинства ІТ-компаний средний уровень вознаграждения превышает этот показатель.

По мнению экономиста и советника президента Украины в 2019—2024 годах Олега Устенко, изменения в законодательстве для ФЛП могут заставить перейти в «тень» около 200 000 предпринимателей. Поэтому страна не получит желаемого эффекта по наполнению бюджета от налоговых поступлений. Под угрозой также окажется финансирование некоторых важных программ.

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