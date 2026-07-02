Плюс 9 тысяч критических предприятий. Министр экономики рассказал, как за год изменилось количество забронированных работников
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Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время заседания Верховной Рады заявил, что за последние 12 месяцев количество забронированных работников в Украине выросло на 300 тысяч.
Количество критически важных предприятий увеличилось
По словам министра, за последний год также возросло количество предприятий, признанных критически важными для экономики. Их стало больше на 9 тыс.
Соболев отметил, что значительную часть прироста забронированных работников обеспечили прифронтовые территории. После того, как правительство разрешило бронирование 100% работников, количество забронированных в этих регионах удвоилось и достигло 100 тыс. человек.
В последние месяцы наиболее активно количество забронированных работников росло в перерабатывающей промышленности, строительстве и транспортной отрасли.
По его словам, критически важные предприятия обеспечивают около 60% поступлений от бизнеса.
Что известно о новых правилах бронирования
Ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров опубликовал изменения в порядок бронирования военнообязанных работников и обязал пересмотреть статус всех критически важных предприятий.
Центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и областные военные администрации были обязаны:
до 10 июня 2026 года пересмотреть критерии определения предприятий, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики или территориальных общин;
до 1 июля 2026 года провести анализ соответствия уже определенных критически важных предприятий обновленным критериям;
до 1 сентября 2026 года пересмотреть ранее принятые решения о предоставлении статуса критически важных предприятий.
Постановление предусматривает повышение зарплатного критерия для бронирования до 25 941 грн.
Изменение зарплатного порога до 25 941 грн не станет критической для ІТ-отрасли, считают эксперты. У большинства ІТ-компаний средний уровень вознаграждения превышает этот показатель.
По мнению экономиста и советника президента Украины в 2019—2024 годах Олега Устенко, изменения в законодательстве для ФЛП могут заставить перейти в «тень» около 200 000 предпринимателей. Поэтому страна не получит желаемого эффекта по наполнению бюджета от налоговых поступлений. Под угрозой также окажется финансирование некоторых важных программ.