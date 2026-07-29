Изъято валюты на более чем 14 млн грн: в Харькове разоблачили схему продажи «инвалидностей» Сегодня 14:25 — Криминал

Всем пяти сообщникам сообщено о подозрении, gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили в Харькове схему незаконного оформления инвалидности военнообязанным мужчинам. За $5−8 тыс. участники схемы помогали получить документы, в дальнейшем дававшие право на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Кто входил в схему

По данным следствия, схему организовали два врача медицинских учреждений: невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель и оператор компьютерного набора областного заведения здравоохранения, а также гражданский сообщник.

Роли между ними были четко распределены. Водитель и гражданский мужчина выступали посредниками и подыскивали «клиентов» среди военнообязанных. Зная об отсутствии у мужчин реальных болезней, дельцы обещали за деньги «решить вопросы» и направляли их дальше к «нужным» медикам.

Стоимость пакета услуг варьировалась от 5 до 8 тыс. долларов США., gp.gov.ua

Как действовала схема

Врачи обеспечивали изготовление медицинских заключений с фейковыми диагнозами, на основании которых оформляли электронные направления в областной медцентр.

Далее оператор компьютерного набора принимала и регистрировала документы в системе и направляла их на рассмотрение экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека (ЭКОПФЧ). По этим материалам комиссия принимала решение о предоставлении мужчинам группы инвалидности, на основании которых они получали отсрочку от мобилизации.

Стоимость пакета услуг варьировалась от 5 до 8 тыс. долларов США.

Во время проведения обысков изъяли средств более чем на 14,3 млн гривен, gp.gov.ua

Обыски и изъятое имущество

Все участники схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

При проведении санкционированных обысков у фигурантов в общей сложности изъято: более 243 тыс. долларов США, около 750 тыс. гривен, более 50 тыс. евро и 700 фунтов. По актуальному курсу НБУ это составляет более 14,3 млн гривен.

Всем пяти сообщникам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 УК Украины).

Суд заключил под стражу четырех подозреваемых без возможности внесения залога. Вопрос об избрании меры пресечения пятому подозреваемому рассматривается.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных соучастников схемы и лиц, воспользовавшихся их услугами.

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