Изъято валюты на более чем 14 млн грн: в Харькове разоблачили схему продажи «инвалидностей»

Правоохранители разоблачили в Харькове схему незаконного оформления инвалидности военнообязанным мужчинам. За $5−8 тыс. участники схемы помогали получить документы, в дальнейшем дававшие право на отсрочку от мобилизации.
По данным следствия, схему организовали два врача медицинских учреждений: невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель и оператор компьютерного набора областного заведения здравоохранения, а также гражданский сообщник.
Роли между ними были четко распределены. Водитель и гражданский мужчина выступали посредниками и подыскивали «клиентов» среди военнообязанных. Зная об отсутствии у мужчин реальных болезней, дельцы обещали за деньги «решить вопросы» и направляли их дальше к «нужным» медикам.
Врачи обеспечивали изготовление медицинских заключений с фейковыми диагнозами, на основании которых оформляли электронные направления в областной медцентр.
Далее оператор компьютерного набора принимала и регистрировала документы в системе и направляла их на рассмотрение экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека (ЭКОПФЧ). По этим материалам комиссия принимала решение о предоставлении мужчинам группы инвалидности, на основании которых они получали отсрочку от мобилизации.
Стоимость пакета услуг варьировалась от 5 до 8 тыс. долларов США.
Обыски и изъятое имущество
Все участники схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
При проведении санкционированных обысков у фигурантов в общей сложности изъято: более 243 тыс. долларов США, около 750 тыс. гривен, более 50 тыс. евро и 700 фунтов. По актуальному курсу НБУ это составляет более 14,3 млн гривен.
Всем пяти сообщникам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 УК Украины).
Суд заключил под стражу четырех подозреваемых без возможности внесения залога. Вопрос об избрании меры пресечения пятому подозреваемому рассматривается.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных соучастников схемы и лиц, воспользовавшихся их услугами.