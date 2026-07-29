0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Изъято валюты на более чем 14 млн грн: в Харькове разоблачили схему продажи «инвалидностей»

Криминал
15
Всем пяти сообщникам сообщено о подозрении
Всем пяти сообщникам сообщено о подозрении, gp.gov.ua
Правоохранители разоблачили в Харькове схему незаконного оформления инвалидности военнообязанным мужчинам. За $5−8 тыс. участники схемы помогали получить документы, в дальнейшем дававшие право на отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Кто входил в схему

По данным следствия, схему организовали два врача медицинских учреждений: невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель и оператор компьютерного набора областного заведения здравоохранения, а также гражданский сообщник.
Роли между ними были четко распределены. Водитель и гражданский мужчина выступали посредниками и подыскивали «клиентов» среди военнообязанных. Зная об отсутствии у мужчин реальных болезней, дельцы обещали за деньги «решить вопросы» и направляли их дальше к «нужным» медикам.
Стоимость пакета услуг варьировалась от 5 до 8 тыс. долларов США.
Стоимость пакета услуг варьировалась от 5 до 8 тыс. долларов США., gp.gov.ua
Место для вашей рекламы

Как действовала схема

Врачи обеспечивали изготовление медицинских заключений с фейковыми диагнозами, на основании которых оформляли электронные направления в областной медцентр.
Далее оператор компьютерного набора принимала и регистрировала документы в системе и направляла их на рассмотрение экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека (ЭКОПФЧ). По этим материалам комиссия принимала решение о предоставлении мужчинам группы инвалидности, на основании которых они получали отсрочку от мобилизации.
Стоимость пакета услуг варьировалась от 5 до 8 тыс. долларов США.
Во время проведения обысков изъяли средств более чем на 14,3 млн гривен
Во время проведения обысков изъяли средств более чем на 14,3 млн гривен, gp.gov.ua

Обыски и изъятое имущество

Все участники схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
При проведении санкционированных обысков у фигурантов в общей сложности изъято: более 243 тыс. долларов США, около 750 тыс. гривен, более 50 тыс. евро и 700 фунтов. По актуальному курсу НБУ это составляет более 14,3 млн гривен.
Всем пяти сообщникам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 УК Украины).
Суд заключил под стражу четырех подозреваемых без возможности внесения залога. Вопрос об избрании меры пресечения пятому подозреваемому рассматривается.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных соучастников схемы и лиц, воспользовавшихся их услугами.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоПрокуратураЗлоупотребление властьюСлужебные полномочия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems