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БЭБ ликвидировало две нелегальные табачные фабрики в Харьковской и Львовской областях с продукцией на 60 млн грн

Криминал
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Детективы Бюро экономической безопасности Украины в сотрудничестве с Нацполицией и Офисом Генпрокурора ликвидировали два масштабных нелегальных табачных производства в Харьковской и Львовской областях.
В результате сделки правоохранители изъяли оборудование, сырье и готовую продукцию общей стоимостью более 60 млн грн.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский.
«Между этими городами более тысячи километров. Но схема та же. Ведь теневой табачный рынок не имеет пределов или границ. Это не о „подпольных цехах“. Это о нелегальных фабриках. На каждой из них были промышленные линии, генераторы, поддельная упаковка известных брендов и везде обеспечивался полный цикл производства. Уличенные фабрики могли в целом производить более 130 тысяч пачек сигарет в сутки», — отметил глава БЭБ.
Александр Цивинский напомнил, как ранее Бюро ликвидировало аналогичное производство в Черновцах, и подчеркнул, что теневой бизнес не будет иметь «безопасных» регионов или «тихих» мест для безнаказанной деятельности.
«Харьков, Львов, Черновцы — разные области. Но для БЭБ это одна задача: системно очищать рынок от тех, кто зарабатывает на тени вместо честной конкуренции», — подытожил Александр Цивинский.
По материалам:
Українські Новини
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