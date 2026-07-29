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НАБУ разоблачило махинацию на строительстве жилья для военных

Криминал
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили должностное лицо Вооруженных Сил Украины на получении неправомерной выгоды от застройщика.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Детали следствия

По данным следствия, в марте 2021 года подозреваемый, занимая должность начальника одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ (и одновременно командира военного городка во Львове), предложил застройщику обеспечить строительство многоквартирного жилого дома на территории этого городка.
К реализации плана чиновник привлек соучастников, а свои «услуги» оценил в $2,2 млн.
К реализации плана чиновник привлек соучастников, а свои «услуги» оценил в $2,2 млн.
К реализации плана чиновник привлек соучастников, а свои «услуги» оценил в $2,2 млн., nabu.gov.ua
$1,5 млн назначались непосредственно должностному лицу ВСУ. Часть этих средств он планировал передать членам Кабинета Министров за согласование договора совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему воинской частью.
$700 тыс. должны были разделить между собой соучастники преступления (бывший адвокат и другой застройщик).
Детективы зафиксировали передачу в период с марта 2021 года по июль 2023 года взятки наличными на общую сумму 2 млн долл. США.

Подозрения

Участникам схемы объявлено подозрение:
  • должностному лицу ВСУ (ч. 4 ст. 368 УК Украины);
  • застройщику (ч. 4 ст. 369 УК Украины);
  • соучастникам (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоСАПНАБУМошенничествоСтроительство
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