Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов — Finance.ua

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения.

Об этом свидетельствует карточка закона № 10 379 на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Размеры штрафов

Согласно закону суммы штрафов за уклонение от мобилизации будут следующими:

за нарушение правил воинского учета: штраф от 3400 до 5100 гривен, за повторное нарушение или в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен;

штраф от 3400 до 5100 гривен, за повторное нарушение или в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен; за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: от 5100 до 8500 гривен — для граждан; от 17 000 до 34 000 гривен — для должностных и юридических лиц;

от 5100 до 8500 гривен — для граждан; от 17 000 до 34 000 гривен — для должностных и юридических лиц; за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 гривен — для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен — для должностных и юридических лиц.

Штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз ранее объясняла , что сначала налагается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф, больше предыдущего.

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Если нарушитель не уплачивает ни первый штраф, ни второй, не появляется для обновления своих учетных данных после уплаты штрафа, то подвергается уголовной ответственности за нарушение закона о мобилизации.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 260, которым предлагается отменить ответственность в виде лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Справка Finance.ua:

9 мая Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за военные правонарушения;

Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения» поддержали 256 народных депутатов.



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