Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов — Finance.ua

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения.
Об этом свидетельствует карточка закона № 10 379 на сайте Верховной Рады.
Документ предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Размеры штрафов
Согласно закону суммы штрафов за уклонение от мобилизации будут следующими:
- за нарушение правил воинского учета: штраф от 3400 до 5100 гривен, за повторное нарушение или в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен;
- за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: от 5100 до 8500 гривен — для граждан; от 17 000 до 34 000 гривен — для должностных и юридических лиц;
- за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 гривен — для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен — для должностных и юридических лиц.
Штрафы будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.
Народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз ранее объясняла, что сначала налагается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф, больше предыдущего.
Читайте также
Если нарушитель не уплачивает ни первый штраф, ни второй, не появляется для обновления своих учетных данных после уплаты штрафа, то подвергается уголовной ответственности за нарушение закона о мобилизации.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 260, которым предлагается отменить ответственность в виде лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.
Справка Finance.ua:
- 9 мая Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за военные правонарушения;
- Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения» поддержали 256 народных депутатов.
Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы 🔍
Поделиться новостью