Что нельзя изъять у уклониста-должника: список — Finance.ua
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Что нельзя изъять у уклониста-должника: список

Личные финансы
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Что нельзя изъять у уклониста-должника: список
Что нельзя изъять у уклониста-должника: список
В связи с тем, что за нарушение законов о мобилизации на украинцев начнут налагать штрафы в десятки тысяч гривен, может значительно увеличиться число должников. С таких лиц штраф в доход государства может взимать исполнительная служба. А обращение взыскания может распространяться на имущество должника.
Однако, как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, исполнительная служба не имеет права забрать у должника все, что ему принадлежит.
  • Во-первых, нужно соблюдать сумму штрафной санкции, которую нужно погасить.
  • Во-вторых, взыскание на имущество может быть использовано в случае, если речь идет об имуществе на хранении у других лиц или находится в общем владении.
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Однако есть имущество, на которое взыскание распространяться не может ни в коем случае.
Какое имущество подразумевается:
  1. Предметы ежедневного бытового личного потребления для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи).
  2. Лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимы должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его содержании, по медицинским показаниям.
  3. Мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью.
  4. Один холодильник на семью.
  5. Один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон — на каждого человека.
  6. Запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления — из расчета на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения — из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждого человека.
  7. Имущество, необходимое для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если оно является единственным источником дохода, орудия личного кустарного и ремесленного труда, книги.
  8. Топливо, необходимое для приготовления ежедневной пищи и отопления (в течение отопительного сезона) жилого помещения.
  9. Используемые для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища.
  10. Семена, необходимые для очередного посева, и несобранный урожай — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание).
  11. Сельскохозяйственный инвентарь — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством.
  12. Вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспечен человек с инвалидностью безвозмездно или на льготных условиях.
  13. Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.
По материалам:
Informator
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