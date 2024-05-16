Что нельзя изъять у уклониста-должника: список — Finance.ua

Что нельзя изъять у уклониста-должника: список Сегодня 12:03 — Личные финансы

Что нельзя изъять у уклониста-должника: список

В связи с тем, что за нарушение законов о мобилизации на украинцев начнут налагать штрафы в десятки тысяч гривен, может значительно увеличиться число должников. С таких лиц штраф в доход государства может взимать исполнительная служба. А обращение взыскания может распространяться на имущество должника.

Однако, как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, исполнительная служба не имеет права забрать у должника все, что ему принадлежит.

Во-первых, нужно соблюдать сумму штрафной санкции, которую нужно погасить.

Во-вторых, взыскание на имущество может быть использовано в случае, если речь идет об имуществе на хранении у других лиц или находится в общем владении.

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Однако есть имущество, на которое взыскание распространяться не может ни в коем случае.

Какое имущество подразумевается:

Предметы ежедневного бытового личного потребления для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи). Лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимы должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его содержании, по медицинским показаниям. Мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью. Один холодильник на семью. Один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон — на каждого человека. Запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления — из расчета на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения — из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждого человека. Имущество, необходимое для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если оно является единственным источником дохода, орудия личного кустарного и ремесленного труда, книги. Топливо, необходимое для приготовления ежедневной пищи и отопления (в течение отопительного сезона) жилого помещения. Используемые для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища. Семена, необходимые для очередного посева, и несобранный урожай — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание). Сельскохозяйственный инвентарь — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством. Вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспечен человек с инвалидностью безвозмездно или на льготных условиях. Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.

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