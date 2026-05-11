Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве за 10 лет (инфографика)

В последние 10 лет аренда квартир в Киеве подорожала в несколько раз. Если в 2016 году однокомнатное жилье можно было найти за 3900 гривен в месяц, то сейчас цены стартуют от 10 тыс. гривен.
Такие данные обнародовал сервис ЛУН, проанализировав изменения на столичном рынке аренды с 2016 по 2026 год.
Как изменились цены на аренду в Киеве
Десять лет назад самые дешевые однокомнатные квартиры традиционно сдавались на левом берегу столицы, у конечных станций метро и в Святошинском районе. Стоимость аренды тогда колебалась от 3900 до 12 000 гривен в месяц.
В мае 2026 года ситуация обстоит совсем иначе. Теперь аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит от 10 000 до 40 000 гривен в зависимости от района.
Аналитики отмечают, что рынок аренды за последние годы существенно изменился: жилье стало значительно дороже, а все больше людей рассматривают пригород как компромисс между стоимостью жилья и возможностью жить недалеко от Киева.
