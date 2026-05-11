Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве за 10 лет (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Киев

В последние 10 лет аренда квартир в Киеве подорожала в несколько раз. Если в 2016 году однокомнатное жилье можно было найти за 3900 гривен в месяц, то сейчас цены стартуют от 10 тыс. гривен.

Такие данные обнародовал сервис ЛУН, проанализировав изменения на столичном рынке аренды с 2016 по 2026 год.

Как изменились цены на аренду в Киеве

Десять лет назад самые дешевые однокомнатные квартиры традиционно сдавались на левом берегу столицы, у конечных станций метро и в Святошинском районе. Стоимость аренды тогда колебалась от 3900 до 12 000 гривен в месяц.

В мае 2026 года ситуация обстоит совсем иначе. Теперь аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит от 10 000 до 40 000 гривен в зависимости от района.

Самое доступное жилье сейчас можно найти:

в Деснянском районе — в среднем около 10 тыс. грн;

в Святошинском и Днепровском районах — около 13,5 тыс. грн.

Самые высокие цены по-прежнему остаются в центре столицы. На Печерске средняя стоимость аренды уже приблизилась к 39 600 грн в месяц, а в Шевченковском районе — к 30 тыс. грн.

За десять лет минимальная стоимость аренды в Киеве выросла более чем в два раза, а в престижных районах — в три-четыре раза.

Спрос смещается в пригород

В 2026 году аналитики впервые добавили к исследованию и пригороды Киева. В анализ включили Ирпень, Бучу, Бровары, Вишневое, а также Софиевскую и Петропавловскую Борщаговку.

Сейчас аренда однокомнатной квартиры в пригороде стоит в среднем 13 200−15 000 гривен в месяц. Во многих случаях это уже почти сравнялось ценам в бюджетных районах самой столицы.

В то же время, как мы писали ранее, арендные ставки на дома в пригороде столицы выросли с 84,7 тыс. грн до 95,6 тыс. грн.

Аналитики отмечают, что рынок аренды за последние годы существенно изменился: жилье стало значительно дороже, а все больше людей рассматривают пригород как компромисс между стоимостью жилья и возможностью жить недалеко от Киева.

Ранее мы сообщали , что средняя цена частного дома на вторичном рынке Киевской области колеблется от $35 500 до $270 000 в зависимости от района.

