Сколько стоят дома в Киеве и пригороде — цены Сегодня 13:06 — Недвижимость

Рынок частных домов в Киеве демонстрирует существенный разрыв в зависимости от локации. По данным ЛУН, разница между самым дорогим и самым доступным районами достигает семи раз.

Не менее контрастная ситуация в пригороде, где ценники колеблются от относительно доступного сегмента до премиального жилья стоимостью почти $900 тыс.

Печерск удерживает первенство по стоимости домов

Самыми дорогими в Киеве остаются дома в Печерском районе — медианная цена здесь составляет $1,09 млн. Это более чем в 7 раз выше, чем в Днепровском районе, где показатель составляет $152 тыс. Данные актуальны по состоянию на 6 апреля 2026 года.

В районы с высокими ценами также вошли Голосеевский — $420 тыс., Оболонский — $345 тыс. и Подольский — $330 тыс.

Сегмент средних цен формируют Соломенский район с показателем $265 тыс., а также Деснянский и Святошинский — по $210 тыс. Ниже медиа цены зафиксированы в Дарницком районе — $170 тыс. и Днепровском — $152 тыс.

В Шевченковском районе недостаточно данных для корректной оценки.

Пригород Киева

ЛУН проанализировал рынок домов в пригороде столицы в радиусе до 50 км. Здесь ценовой диапазон еще шире — от $150 тыс. в Гнидине до $900 тыс. в Козине и $870 тыс. в Плютах.

В дорогой сегмент входят Лебедевка с медианной ценой $650 тыс. и Лесники — $600 тыс. Эти населенные пункты традиционно остаются частью премиального пояса пригорода.

В то же время, значительная часть пригородных локаций находится в диапазоне $160−220 тыс. В частности, в Вышгороде медианная цена составляет $163 тыс., в Гатном, Крюковщине и Софиевской Борщаговке — по $160 тыс., а в Хотяновке, Осечине и Стоянке — по $16.

А что в других городах

Аналитику по частным домам ЛУН также опубликовал для других крупных городов Украины.

Во Львове самые дорогие дома — в Лычаковском районе, где медианная цена составляет $210 тыс.

В Одессе ценовая разница еще заметнее. В Приморском районе дома в среднем стоят $285 тыс., в Киевском — $230 тыс., тогда как в Пересыпском районе — $80 тыс., а в Хаджибейском — $65 тыс.

Аналитики ЛУН говорят, что рынок частных домов остается нишевым, но очень контрастным. В центральных и премиальных локациях стоимость жилья превышает миллион долларов, тогда как в окрестностях или в пригороде можно найти варианты в 5−7 раз дешевле.

Именно такая контрастность, по оценкам рынка, и далее будет формировать специфику сегмента частных домов.

