0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как зарегистрировать недвижимость через «Дію»

Недвижимость
10
Недвижимость и ноутбук
Недвижимость и ноутбук
Для получения части госуслуг недвижимость должна быть внесена в реестр вещных прав. Если жилье покупали или оформляли до 2013 г., информации о нем в электронном реестре может не быть. В таком случае владельцы могут самостоятельно подать онлайн заявку через портал «Д ія " — без посещения ЦПАУ или государственного регистратора.
Об этом сообщает Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Какие документы нужно подготовить

Для подачи заявки понадобятся:
  • электронная подпись (КЭП) или Дія.Підпис.
  • электронные копии документов, подтверждающих право собственности, например договор купли-продажи, свидетельство о наследстве или решении суда.
Документы должны быть загружены в формате PDF или JPEG.

Как подать заявку через «Дію»

Сначала нужно авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП или Дія.Підпис.
После этого в разделе «Услуги» следует выбрать категорию «Земля, строительство, недвижимость», а затем услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Следующий шаг — проверка персональных данных и заполнение информации об объекте недвижимости. Следует указать адрес, тип имущества и другие необходимые сведения.
Читайте также
Затем к заявке прилагаются электронные копии документов. В «Дії» отмечают, что файлы должны быть качественными и читабельными, чтобы регистратор мог проверить информацию.
После заполнения заявление необходимо подписать электронной подписью и отправить. Услуг бесплатная.

Что происходит после подачи заявки

После отправки документы проверяет государственный регистратор. При необходимости он может отправить дополнительный запрос в БТИ.
О результате рассмотрения пользователь получит сообщение в личном кабинете «Дії» и на электронную почту.
Электронная выписка из реестра имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный документ с печатью.
Ранее мы сообщали, что в 2026 году 51,1% опрошенных украинцев планируют приобрести недвижимость. В то же время, большинство ориентируется на бюджет до $60 тыс.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьДия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems