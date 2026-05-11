Как зарегистрировать недвижимость через «Дію»

Для получения части госуслуг недвижимость должна быть внесена в реестр вещных прав. Если жилье покупали или оформляли до 2013 г., информации о нем в электронном реестре может не быть. В таком случае владельцы могут самостоятельно подать онлайн заявку через портал «Дія" — без посещения ЦПАУ или государственного регистратора.
Об этом сообщает Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.
Какие документы нужно подготовить
Для подачи заявки понадобятся:
электронная подпись (КЭП) или Дія.Підпис.
электронные копии документов, подтверждающих право собственности, например договор купли-продажи, свидетельство о наследстве или решении суда.
Документы должны быть загружены в формате PDF или JPEG.