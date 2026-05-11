Как зарегистрировать недвижимость через «Дію» Сегодня 08:01 — Недвижимость

Для получения части госуслуг недвижимость должна быть внесена в реестр вещных прав. Если жилье покупали или оформляли до 2013 г., информации о нем в электронном реестре может не быть. В таком случае владельцы могут самостоятельно подать онлайн заявку через портал «Д ія " — без посещения ЦПАУ или государственного регистратора.

Об этом сообщает Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Какие документы нужно подготовить

Для подачи заявки понадобятся:

электронная подпись (КЭП) или Дія.Підпис.

электронные копии документов, подтверждающих право собственности, например договор купли-продажи, свидетельство о наследстве или решении суда.

Документы должны быть загружены в формате PDF или JPEG.

Как подать заявку через «Дію»

Сначала нужно авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП или Дія.Підпис.

После этого в разделе «Услуги» следует выбрать категорию «Земля, строительство, недвижимость», а затем услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Следующий шаг — проверка персональных данных и заполнение информации об объекте недвижимости. Следует указать адрес, тип имущества и другие необходимые сведения.

Затем к заявке прилагаются электронные копии документов. В «Дії» отмечают, что файлы должны быть качественными и читабельными, чтобы регистратор мог проверить информацию.

После заполнения заявление необходимо подписать электронной подписью и отправить. Услуг бесплатная.

Что происходит после подачи заявки

После отправки документы проверяет государственный регистратор. При необходимости он может отправить дополнительный запрос в БТИ.

О результате рассмотрения пользователь получит сообщение в личном кабинете «Дії» и на электронную почту.

Электронная выписка из реестра имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный документ с печатью.

