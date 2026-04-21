Место для вашей рекламы

«Лишний» налог на недвижимость: как проверить и добиться перерасчета

Перерасчет налога на недвижимость
Получение налогового уведомления-решения не всегда означает, что сумма начислена корректно. Ошибки в площади, статусе объекта или неучтенные льготы случаются довольно часто. В таких случаях владелец недвижимости имеет право обратиться в налоговую службу для проведения сверки и добиться перерасчета.
Об этом говорится в сообщении юридической компании Yankiv.

Кто может обратиться на сверку и что именно проверяют

Владельцы жилой и нежилой недвижимости могут подать заявление в налоговый по месту своего налогового адреса и инициировать сверку данных.
В ходе такой проверки уточняют:
  • перечень объектов недвижимости, включая доли;
  • площадь каждого объекта по данным налоговой;
  • наличие и применение льгот;
  • ставку налога;
  • сумму начислений.
Обращаться целесообразно, если информация в сообщении не совпадает с документами, например, указана неправильная площадь, не учтена льгота или налог начислен на уже проданное жилье.
Какие документы понадобятся

Основой для сверки есть правоустанавливающие документы на недвижимость. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности или выписке из государственного реестра.
В то же время, перечень документов не ограничен. Для подтверждения характеристик объекта можно предоставить любые официальные документы, содержащие информацию о площади или типе недвижимости.

Что происходит после проверки

Если во время сверки появляются разногласия, налоговая служба обязана произвести перерасчет. После этого плательщику присылают новое налоговое уведомление-решение, а предыдущее автоматически отменяется.
Есть и отдельные случаи: если объект еще не отражен в базах налоговой (например, из-за задержки передачи данных), налог могут временно начислить по представленным документам. После поступления официальной информации производится окончательный перерасчет.
Место для вашей рекламы
Юристы отмечают, что информация о владельцах недвижимости поступает в налоговую автоматически — от государственных регистраторов. Данные передаются 15 дней после завершения каждого квартала.
С 2026 года к этому процессу присоединились нотариусы. Они обязаны ежеквартально передавать информацию об удостоверенных договорах купли-продажи, дарения и менах. Это позволяет быстрее обновлять данные и уменьшает риск ошибок.

Когда следует обращаться в налоговую

Инициировать сверку следует в следующих случаях:
  • неправильно указанная площадь или тип объекта;
  • начислен налог на уже проданную недвижимость;
  • не учтена льгота;
  • новый объект еще не появился в базах ГНС.
В других ситуациях специально сообщать налоговую о покупке или продаже недвижимости не нужно — обмен информацией между государственными органами происходит автоматически.
Ранее мы сообщали, что налог на недвижимое имущество начисляется только на ту часть площади, которая превышает определенные законодательством площади:
  • для квартир — более 60 кв. м;
  • для жилых домов — более 120 кв. м;
  • если в собственности есть разные типы жилой недвижимости (квартира и дом) — более 180 кв. м.
Уведомление о необходимости уплаты налога присылает ГНС.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
