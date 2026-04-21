«Лишний» налог на недвижимость: как проверить и добиться перерасчета

Получение налогового уведомления-решения не всегда означает, что сумма начислена корректно. Ошибки в площади, статусе объекта или неучтенные льготы случаются довольно часто. В таких случаях владелец недвижимости имеет право обратиться в налоговую службу для проведения сверки и добиться перерасчета.

Кто может обратиться на сверку и что именно проверяют

Владельцы жилой и нежилой недвижимости могут подать заявление в налоговый по месту своего налогового адреса и инициировать сверку данных.

В ходе такой проверки уточняют:

перечень объектов недвижимости, включая доли;

площадь каждого объекта по данным налоговой;

наличие и применение льгот;

ставку налога;

сумму начислений.

Обращаться целесообразно, если информация в сообщении не совпадает с документами, например, указана неправильная площадь, не учтена льгота или налог начислен на уже проданное жилье.

Какие документы понадобятся

Основой для сверки есть правоустанавливающие документы на недвижимость. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности или выписке из государственного реестра.

В то же время, перечень документов не ограничен. Для подтверждения характеристик объекта можно предоставить любые официальные документы, содержащие информацию о площади или типе недвижимости.

Что происходит после проверки

Если во время сверки появляются разногласия, налоговая служба обязана произвести перерасчет. После этого плательщику присылают новое налоговое уведомление-решение, а предыдущее автоматически отменяется.

Есть и отдельные случаи: если объект еще не отражен в базах налоговой (например, из-за задержки передачи данных), налог могут временно начислить по представленным документам. После поступления официальной информации производится окончательный перерасчет.

Юристы отмечают, что информация о владельцах недвижимости поступает в налоговую автоматически — от государственных регистраторов. Данные передаются 15 дней после завершения каждого квартала.

С 2026 года к этому процессу присоединились нотариусы. Они обязаны ежеквартально передавать информацию об удостоверенных договорах купли-продажи, дарения и менах. Это позволяет быстрее обновлять данные и уменьшает риск ошибок.

Когда следует обращаться в налоговую

Инициировать сверку следует в следующих случаях:

неправильно указанная площадь или тип объекта;

начислен налог на уже проданную недвижимость;

не учтена льгота;

новый объект еще не появился в базах ГНС.

В других ситуациях специально сообщать налоговую о покупке или продаже недвижимости не нужно — обмен информацией между государственными органами происходит автоматически.

Ранее мы сообщали , что налог на недвижимое имущество начисляется только на ту часть площади, которая превышает определенные законодательством площади:

для квартир — более 60 кв. м;

для жилых домов — более 120 кв. м;

если в собственности есть разные типы жилой недвижимости (квартира и дом) — более 180 кв. м.

Уведомление о необходимости уплаты налога присылает ГНС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.