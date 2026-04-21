Будут ли вас штрафовать за сдачу жилья в аренду? Вот какие изменения готовят на самом деле Сегодня 09:50

В украинском информационном пространстве активно распространяют новости о якобы новых штрафах для владельцев квартир, сдающих жилье в аренду. После волны громких заголовков в разных медиа редакция Finance.ua решила выяснить, соответствует ли эта информация действительности. Мы обратились за официальным комментарием к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народному депутату Елене Шуляк.

По ее словам, никакие новые штрафы для арендодателей в парламенте сейчас не рассматриваются. А реальная дискуссия касается снижения налоговой нагрузки, легализации рынка аренды и создания прозрачных правил для собственников жилья и арендаторов.

С чего все началось?

5 февраля этого года портал «Телеграф» опубликовал интервью с Еленой Шуляк, где говорилось, что в Украине готовят реформу рынка аренды жилья, которая сделает неофициальную сдачу квартир финансово рискованной.

Позже в тот же день в своем Telegram-канале Елена Шуляк написала : «Соцсети распространяют мою цитату о штрафах за аренду жилья без договора. Хочу прояснить: я не сторонник метода просто наказать, это преимущественно ни к чему не приводит».

Она отметила: «Штрафы без реформы — это как лечить открытый перелом прикладыванием подорожника. Эффект будет все равно нулевой».

Также Шуляк очертила следующие законодательные шаги:

введение справедливых налогов за аренду;

введение обязательной регистрации договоров.

В этом же сообщении говорилось: «Штрафы должны быть только для тех, кто принципиально игнорирует закон даже при нормальных условиях. Сначала условия. Затем ответственность».

1 апреля портал РБК-Украина опубликовал материал со ссылкой на заявления Шуляк, где говорилось, что в Украине хотят изменить подход к заключению договоров и формированию цены на аренду жилья. Среди прочего упоминалось, что в исследовании Cedos на стр. 78 предлагают установить минимальный срок долгосрочных договоров — например, три года.

Естественно, все эти заявления создали серию громких заголовков в украинском инфопространстве. Итак, редакция Finance.ua сформировала перечень вопросов и обратилась за официальным комментарием к Елене Шуляк.

Вводят ли новые штрафы за сдачу квартир?

По словам Елены Шуляк, информация о подготовке отдельных новых штрафов не соответствует действительности: «В Парламенте сейчас не рассматривают никаких инициатив по введению новых штрафов для владельцев жилья, сдающих его в аренду».

Она подчеркнула, что в настоящее время в Верховной Раде отсутствуют законопроекты или другие решения, предусматривающие новые санкции именно для рынка аренды жилья.

Какая ответственность существует по состоянию на данный момент?

Ответственность за неуплату налогов с дохода от аренды уже давно закреплена в Налоговом кодексе: «Если у налоговой есть информация о заключенном договоре аренды, но налоги не уплачиваются, применяются действующие санкции: штраф в размере 25 % суммы долга и пеня, а в случае повторного нарушения — 50 % и пеня».

То есть речь идет не о новых наказаниях, а о нормах, которые уже действуют много лет. Поэтому оснований говорить о подготовке каких-то отдельных новых штрафов для рынка аренды сегодня нет.

Почему рынок аренды остается в тени?

По мнению Шуляк, главная причина тенизации — высокие налоги для обычных владельцев жилья.

«Дискуссия, которая действительно продолжается, касается уменьшения налоговой нагрузки для тех, кто сдает жилье в аренду. Очевидно, что вывести этот рынок из тени только путем штрафов невозможно. Для этого необходимо создать условия, при которых владельцу жилья будет выгодно работать официально. При нынешней модели, если человек не является ФЛП, он должен уплатить 23% налогов — 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Именно это одна из ключевых причин, почему значительная часть арендодателей избегает официального оформления договоров», — прокомментировала нардеп.

А что со статистикой, сколько официальных арендодателей?

Елена Шуляк привела цифру, которая демонстрирует масштаб проблемы: «По итогам 2024 года доход от сдачи жилья в аренду задекларировали всего 900 украинцев».

Для страны с многомиллионным жилым фондом это очень низкий показатель, свидетельствующий о преимущественно неформальном характере рынка аренды.

Что хотят изменить вместо штрафов?

В парламенте обсуждают другой подход — сделать официальную сдачу жилья выгодной.

«Обсуждаются законодательные решения, которые должны сделать официальную аренду экономически целесообразной для обычных владельцев жилья», — отметила Шуляк.

Среди ключевых идей:

снижение ставки НДФЛ с 18% до 5%;

специальные условия для тех, кто сдает жилье внутренне перемещенным лицам.

Нардеп добавила, что в перспективе, после снижения налоговой нагрузки, речь может идти и о более системном упорядочении арендных отношений, в том числе через официальную регистрацию договоров. Но этот вопрос не относится к ближайшим решениям, которые сейчас готовятся в парламенте.

Будет ли контроль через банки, ОСМД и коммунальные службы?

Отдельно Шуляк опровергла слухи о новых механизмах контроля: «Никаких новых инструментов принуждения в этой части сейчас не разрабатывают. Действующее законодательство уже содержит соответствующие нормы и сейчас их не меняют».

То есть пока речь не идет о массовых проверках через банки, ОСМД, коммунальные предприятия или другие новые способы выявления неофициальной аренды.

Чего еще требует рынок аренды?

Кроме налогов, в профильном комитете говорят и о более глубоких изменениях. В частности, рынок аренды хотят сделать более цивилизованным за счет:

стандартов качества жилья;

четких прав и обязанностей сторон;

более долгих сроков аренды;

прогнозируемых правил для арендаторов и владельцев.

Выводы

История с «новыми штрафами за аренду квартир» оказалась значительно громче реальных намерений властей. В парламенте не готовят отдельных санкций для владельцев жилья, а главный акцент делается на том, как вывести рынок аренды из тени без давления на людей.

Ключевая идея заключается в уменьшении налогов, упрощении правил и создании условий, при которых официально сдавать квартиру будет выгоднее, чем работать неформально.

Если такие изменения примут, это может постепенно сделать рынок аренды более прозрачным, более безопасным для арендаторов и более понятным самим владельцам жилья.

