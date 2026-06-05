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В Украине изменили правила для договоров аренды недвижимости

Недвижимость
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Недвижимость у нотариуса
Недвижимость у нотариуса
Кабмин принял разработанное Минфином постановление, которое цифровизует порядок отчетности нотариусов перед налоговой о договорах аренды недвижимости.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Что об этом известно

Кабинет Министров Украины принял проект постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 г. № 1242», разработанный Министерством финансов Украины.
Решение должно упростить и актуализировать порядок предоставления нотариусами сообщений о нотариальном удостоверении договоров аренды объектов недвижимости в контролирующие органы.
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Что изменится

Изменения предусматривают:
  • обязательное представление сообщений в электронной форме в день удостоверения договора;
  • использование квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи нотариуса;
  • дополнение образца уведомления обязательным реквизитом — регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что обеспечит его надлежащую идентификацию;
  • существенное переструктурирование формы сообщения: новая форма содержит отдельные разделы со сведениями о нотариусе, арендодателе, арендаторе и объекте арендованной недвижимости.
В настоящее время действующая форма сообщения не предусматривала регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что усложняло его идентификацию и делало невозможным автоматизированную обработку сообщений в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы Украины.
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Как отмечают в Минфине, принятые изменения:
  • упростят процесс взаимодействия нотариусов с контролирующими органами;
  • обеспечат надлежащую идентификацию нотариусов при подаче сообщений;
  • автоматизируют обработку информации в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы;
  • повысят эффективность администрирования налога на доходы физических лиц с доходов от аренды недвижимого имущества.
Ранее мы сообщали, что в украинском информационном пространстве активно распространяют новости о якобы новых штрафах для владельцев квартир, сдающих жилье в аренду. После волны громких заголовков в разных медиа, редакция Finance.ua решила выяснить, соответствует ли эта информация действительности.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяНалогиИнвестиции в недвижимостьАренда недвижимости
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