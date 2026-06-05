В Украине изменили правила для договоров аренды недвижимости
Что об этом известно
Что изменится
- обязательное представление сообщений в электронной форме в день удостоверения договора;
- использование квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи нотариуса;
- дополнение образца уведомления обязательным реквизитом — регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что обеспечит его надлежащую идентификацию;
- существенное переструктурирование формы сообщения: новая форма содержит отдельные разделы со сведениями о нотариусе, арендодателе, арендаторе и объекте арендованной недвижимости.
- упростят процесс взаимодействия нотариусов с контролирующими органами;
- обеспечат надлежащую идентификацию нотариусов при подаче сообщений;
- автоматизируют обработку информации в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы;
- повысят эффективность администрирования налога на доходы физических лиц с доходов от аренды недвижимого имущества.
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