В Украине изменили правила для договоров аренды недвижимости Сегодня 10:38 — Недвижимость

Недвижимость у нотариуса

Кабмин принял разработанное Минфином постановление, которое цифровизует порядок отчетности нотариусов перед налоговой о договорах аренды недвижимости.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Что об этом известно

Кабинет Министров Украины принял проект постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 г. № 1242», разработанный Министерством финансов Украины.

Решение должно упростить и актуализировать порядок предоставления нотариусами сообщений о нотариальном удостоверении договоров аренды объектов недвижимости в контролирующие органы.

Что изменится

Изменения предусматривают:

обязательное представление сообщений в электронной форме в день удостоверения договора;

использование квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи нотариуса;

дополнение образца уведомления обязательным реквизитом — регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что обеспечит его надлежащую идентификацию;

существенное переструктурирование формы сообщения: новая форма содержит отдельные разделы со сведениями о нотариусе, арендодателе, арендаторе и объекте арендованной недвижимости.

В настоящее время действующая форма сообщения не предусматривала регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика нотариуса, что усложняло его идентификацию и делало невозможным автоматизированную обработку сообщений в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы Украины.

Как отмечают в Минфине, принятые изменения:

упростят процесс взаимодействия нотариусов с контролирующими органами;

обеспечат надлежащую идентификацию нотариусов при подаче сообщений;

автоматизируют обработку информации в информационно-коммуникационной системе Государственной налоговой службы;

повысят эффективность администрирования налога на доходы физических лиц с доходов от аренды недвижимого имущества.

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