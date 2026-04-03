Риелторы и финмониторинг: Минфин объяснил, какие требования действуют в Украине 03.04.2026, 11:04 — Казна и Политика

Минфин опроверг мифы о контроле сделок с недвижимостью

Министерство финансов прокомментировало информацию о финансовом мониторинге в сфере сделок с недвижимостью.

В ведомстве подчеркнули, что требования к риелторам не новы. Они определены Законом Украины № 361-IX и действуют уже длительное время.

Кто подпадает под финансовый мониторинг

Согласно законодательству, к специально определенным субъектам первичного финансового мониторинга относятся, в частности, риелторы и другие субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги при купле-продаже недвижимости, а также при сдаче в аренду недвижимости, если ежемесячная арендная плата такой недвижимости составляет 400 тыс. грн или больше.

В то же время, финансовый мониторинг осуществляется на основе риск-ориентированного подхода.

Это означает, что предприятия применяют соответствующие меры с учетом характера сделки, деловых отношений с клиентом, источников происхождения средств и других факторов риска. Речь идет не о сплошном контроле всех операций.

Что не соответствует действительности

Распространенное в медиа и соцсетях утверждение о том, что риелторы обязаны сообщать обо всех операциях с недвижимостью на сумму более 400 тыс. грн, не соответствует законодательству.

Обязанность предоставлять информацию о пороговых финансовых операциях на них не распространяется, поскольку они являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга.

Ключевая обязанность риелторов — информирование Государственной службы финансового мониторинга Украины исключительно о подозрительных финансовых операциях (деятельности) клиента или попытках их проведения.

Для того, чтобы риелторы могли применить риск-ориентированный подход, установлены соответствующие критерии определения рисков , а также утверждены положения по осуществлению финансового мониторинга субъектами, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Минфин.

Также Минфин обратил внимание на то, что обращение к риелторам в этом году связано не с появлением новых требований, а с обновлением с 2 февраля 2026 года механизмов информационного взаимодействия с Госфинмониторингом через ИКС «Е-кабинет системы финансового мониторинга» и необходимостью проверить надлежащую постановку на учет субъектов. Соответствующие рекомендации размещены здесь

Кроме того, некорректно утверждение о якобы «тройном контроле» через нотариусов, оценщиков и риелторов.

«Закон четко определяет перечень субъектов первичного финансового мониторинга, и оценщики как отдельная категория таких субъектов в нем не определены», — подчеркивают в министерстве.

Цель регулирования

В ведомстве подчеркивают, что целью государственного регулирования в этой сфере является не создание чрезмерной административной нагрузки на добросовестных участников рынка, а обеспечение прозрачности финансовых операций и выполнения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.

Для граждан это не означает введение тотального контроля за всеми операциями с недвижимостью. Для риелторов это означает необходимость осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

