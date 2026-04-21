Чи будуть вас штрафувати за здачу житла в оренду? Ось які зміни готують насправді

В українському інформаційному просторі активно поширюють новини про нібито нові штрафи для власників квартир, які здають житло в оренду. Після хвилі гучних заголовків у різних медіа, редакція Finance.ua вирішила з’ясувати, чи відповідає ця інформація дійсності. Ми звернулися за офіційним коментарем до голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, народної депутатки Олени Шуляк.

З її слів, жодних нових штрафів для орендодавців у парламенті зараз не розглядають. Натомість реальна дискусія стосується зниження податкового навантаження, легалізації ринку оренди та створення прозорих правил для власників житла й орендарів.

З чого все почалося?

5 лютого цього року портал «Телеграф» опублікував інтервʼю з Оленою Шуляк, де йшлося про те, що в Україні готують реформу ринку оренди житла, яка зробить неофіційне здавання квартир фінансово ризикованим.

Пізніше того ж дня у своєму Telegram-каналі Олена Шуляк написала : «Соцмережі ширять мою цитату про штрафи за оренду житла без договору. Хочу прояснити: я не прихильник методу просто покарати, це переважно ні до чого не призводить».

Вона зазначила: «Штрафи без реформи — це як лікувати відкритий перелом прикладанням подорожника. Ефект буде однаково нульовий».

Також Шуляк окреслила наступні законодавчі кроки:

запровадження справедливих податків за оренду;

запровадження обов’язкової реєстрації договорів.

У цьому ж дописі йшлося: «Штрафи мають бути лише для тих, хто принципово ігнорує закон навіть за нормальних умов. Спершу умови. Потім відповідальність».

1 квітня портал РБК-Україна опублікував матеріал з посиланням на заяви Шуляк, де йшлося про те, що в Україні хочуть змінити підхід до складання договорів та формування ціни на оренду житла. Серед іншого згадувалося, що у дослідженні Cedos на сторінці 78 пропонують встановити мінімальний термін довгострокових договорів — наприклад, три роки.

Природно, всі ці заяви створили серію гучних заголовків в українському інфопросторі. Тож, редакція Finance.ua сформувала перелік питань і звернулась за офіційним коментарам до Олени Шуляк.

Чи вводять нові штрафи за здавання квартир?

За словами Олени Шуляк, інформація про підготовку окремих нових штрафів не відповідає дійсності: «У Парламенті зараз не розглядають жодних ініціатив щодо запровадження нових штрафів для власників житла, які здають його в оренду».

Вона наголосила, що наразі у Верховній Раді відсутні законопроєкти чи інші рішення, які б передбачали нові санкції саме для ринку оренди житла.

Яка відповідальність існує станом на зараз?

Відповідальність за несплату податків із доходу від оренди вже давно закріплена у Податковому кодексі: «Якщо податкова має інформацію про укладений договір оренди, але податки не сплачуються, застосовуються чинні санкції: штраф у розмірі 25 % суми боргу та пеня, а в разі повторного порушення — 50 % і пеня».

Тобто йдеться не про нові покарання, а про норми, які вже діють багато років. Тому підстав говорити про підготовку якихось окремих нових штрафів для ринку оренди сьогодні немає.

Чому ринок оренди залишається в тіні?

На думку Шуляк, головна причина тінізації — високі податки для звичайних власників житла.

«Дискусія, яка справді триває, стосується зменшення податкового навантаження для тих, хто здає житло в оренду. Очевидно, що вивести цей ринок з тіні лише шляхом штрафів неможливо. Для цього потрібно створити умови, за яких власнику житла буде вигідно працювати офіційно. За нинішньої моделі, якщо людина не є ФОП, вона має сплатити 23% податків — 18% ПДФО і 5% військового збору. Саме це є однією з ключових причин, чому значна частина орендодавців уникає офіційного оформлення договорів», — прокоментувала нардепка.

А що зі статистикою, скільки офіційних орендодавців?

Олена Шуляк навела цифру, яка демонструє масштаб проблеми: «За підсумками 2024 року дохід від здавання житла в оренду задекларували лише 900 українців».

Для країни з багатомільйонним житловим фондом це вкрай низький показник, що свідчить про переважно неформальний характер ринку оренди.

Що хочуть змінити замість штрафів?

У парламенті обговорюють інший підхід — зробити офіційне здавання житла вигідним.

«Обговорюються законодавчі рішення, які мають зробити офіційну оренду економічно доцільною для звичайних власників житла», — зазначила Шуляк.

Серед ключових ідей:

зниження ставки ПДФО від 18% до 5%;

спеціальні умови для тих, хто здає житло внутрішньо переміщеним особам.

Нардепка додала, що у перспективі, після зниження податкового навантаження, може йтися і про більш системне впорядкування орендних відносин, зокрема через офіційну реєстрацію договорів. Та це питання не належить до найближчих рішень, які зараз готуються в парламенті.

Чи буде контроль через банки, ОСББ і комунальні служби?

Окремо Шуляк спростувала чутки про нові механізми контролю: «Жодних нових інструментів примусу в цій частині зараз не розробляють. Чинне законодавство вже містить відповідні норми, і наразі їх не змінюють».

Тобто наразі не йдеться про масові перевірки через банки, ОСББ, комунальні підприємства чи інші нові способи виявлення неофіційної оренди.

Чого ще потребує ринок оренди?

Окрім податків, у профільному комітеті говорять і про глибші зміни. Зокрема, ринок оренди хочуть зробити більш цивілізованим через:

стандарти якості житла;

чіткі права та обов’язки сторін;

довші терміни оренди;

прогнозовані правила для орендарів і власників.

Висновки

Історія з «новими штрафами за оренду квартир» виявилася значно гучнішою за реальні наміри влади. Наразі у парламенті не готують окремих санкцій для власників житла, а головний акцент робиться на тому, як вивести ринок оренди з тіні без тиску на людей.

Ключова ідея полягає у зменшенні податків, спрощенні правил та створенні умов, за яких офіційно здавати квартиру буде вигідніше, ніж працювати неформально.

Якщо такі зміни ухвалять, це може поступово зробити ринок оренди прозорішим, безпечнішим для орендарів і зрозумілішим для самих власників житла.

