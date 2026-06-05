В Україні змінили правила для договорів оренди нерухомості
Що про це відомо
Що зміниться
- обов’язкове подання повідомлень в електронній формі у день посвідчення договору;
- використання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса;
- доповнення зразка повідомлення обов’язковим реквізитом — реєстраційним номером облікової картки платника податків нотаріуса, що забезпечить його належну ідентифікацію;
- суттєве переструктурування форми повідомлення: нова форма містить окремі розділи з відомостями про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об’єкт орендованої нерухомості.
- спростять процес взаємодії нотаріусів із контролюючими органами;
- забезпечать належну ідентифікацію нотаріусів під час подання повідомлень;
- автоматизують обробку інформації в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби;
- підвищать ефективність адміністрування податку на доходи фізичних осіб із доходів від оренди нерухомого майна.
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