В Україні змінили правила для договорів оренди нерухомості Сьогодні 10:38 — Нерухомість

Нерухомість у нотаріуса

Кабмін ухвалив розроблену Мінфіном постанову, яка цифровізує порядок звітування нотаріусів перед податковою про договори оренди нерухомості.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Що про це відомо

Кабінет Міністрів України прийняв проєкт постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1242», розроблений Міністерством фінансів України.

Рішення має спростити та актуалізувати порядок подання нотаріусами повідомлень про нотаріальне посвідчення договорів оренди об’єктів нерухомості до контролюючих органів.

Що зміниться

Зміни передбачають:

обов’язкове подання повідомлень в електронній формі у день посвідчення договору;

використання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса;

доповнення зразка повідомлення обов’язковим реквізитом — реєстраційним номером облікової картки платника податків нотаріуса, що забезпечить його належну ідентифікацію;

суттєве переструктурування форми повідомлення: нова форма містить окремі розділи з відомостями про нотаріуса, орендодавця, орендаря та об’єкт орендованої нерухомості.

Наразі чинна форма повідомлення не передбачала реєстраційного номера облікової картки платника податків нотаріуса, що ускладнювало його ідентифікацію та унеможливлювало автоматизовану обробку повідомлень в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби України.

Як зазначають у Мінфіні, ухвалені зміни:

спростять процес взаємодії нотаріусів із контролюючими органами;

забезпечать належну ідентифікацію нотаріусів під час подання повідомлень;

автоматизують обробку інформації в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби;

підвищать ефективність адміністрування податку на доходи фізичних осіб із доходів від оренди нерухомого майна.

Раніше ми повідомляли, що в українському інформаційному просторі активно поширюють новини про нібито нові штрафи для власників квартир, які здають житло в оренду. Після хвилі гучних заголовків у різних медіа, редакція Finance.ua вирішила з’ясувати , чи відповідає ця інформація дійсності.

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