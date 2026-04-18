США опять ослабили санкции в отношении российской нефти Сегодня 11:11

США снова смягчили санкции в отношении нефти из рф и продлили действие специального разрешения, позволяющего иностранным государствам покупать российскую нефть и уже находящиеся в море на судах нефтепродукты.

Соответствующее решение приняло Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Новая лицензия разрешает доставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры по состоянию на 17 апреля. Разрешение будет действовать до 16 мая.

Документ заменяет предыдущее временное исключение, введенное в середине марта.

Как пишет FT, тогда решение вызвало критику со стороны Европейского Союза и Украины, поскольку фактически позволяло завершить отдельные соглашения с российской нефтью, несмотря на санкционное давление на москву.

На момент введения предварительного разрешения министр финансов США Скотт Бессент называл этот шаг «узко направленным краткосрочным мероприятием» и уверял, что его не будут продолжать.

Впрочем, теперь Вашингтон решил оставить исключение действующим еще по меньшей мере на один месяц.

Напомним, 13 марта Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда.

15 апреля ограничения по российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа 11 апреля не продлила действие отсрочки, введенной ранее из-за войны против Ирана.

