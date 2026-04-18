Место для вашей рекламы

США опять ослабили санкции в отношении российской нефти

Энергетика
США разрешили покупать российскую нефть
США снова смягчили санкции в отношении нефти из рф и продлили действие специального разрешения, позволяющего иностранным государствам покупать российскую нефть и уже находящиеся в море на судах нефтепродукты.
Соответствующее решение приняло Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Новая лицензия разрешает доставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры по состоянию на 17 апреля. Разрешение будет действовать до 16 мая.
Документ заменяет предыдущее временное исключение, введенное в середине марта.
Как пишет FT, тогда решение вызвало критику со стороны Европейского Союза и Украины, поскольку фактически позволяло завершить отдельные соглашения с российской нефтью, несмотря на санкционное давление на москву.
На момент введения предварительного разрешения министр финансов США Скотт Бессент называл этот шаг «узко направленным краткосрочным мероприятием» и уверял, что его не будут продолжать.
Впрочем, теперь Вашингтон решил оставить исключение действующим еще по меньшей мере на один месяц.
Напомним, 13 марта Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда.
15 апреля ограничения по российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа 11 апреля не продлила действие отсрочки, введенной ранее из-за войны против Ирана.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
