Revolut все ще планує вийти на український ринок

Revolut підтвердив інтерес до виходу на ринок України

Необанк Revolut підтверджує зацікавленість у виході на український ринок. Водночас терміни, коли Revolut знову запропонує свої продукти клієнтам в Україні, невідомі.

Про це заявив керівник відділу розвитку (Head of Growth) Revolut в Західній та Східній Європі Віктор Стопа (Wiktor Stopa) агентству «Інтерфакс-Україна» в кулуарах конференції FIBE-2026 у Берліні.

За його словами, вихід на кожен ринок має свої особливості, які компанія враховує у процесі масштабування.

Стратегія виходу на нові ринки

«Я думаю, що існує постійний підхід „штовхай і тягни“, коли потрібно протестувати певну частину продукту на ринку, подивитися, як відбувається його впровадження, побачити, що можна оптимізувати, а потім наполегливіше тиснути або вирішити вийти на деякий час, а потім знову відновитись», — сказав Стопа.

Він зауважив, що необанкам складніше вийти на національні ринки, аніж представникамe-commerce, бо ця діяльність має набагато вищий регуляторний поріг.

«Я вважаю, що локалізація завжди є викликом: на різних ринках потреби відрізняються, відрізняються нормативні вимоги, порядок подання податкової звітності та необхідні для цього дії», — зазначив Стопа.

Він наголосив, що з самого початку Revolut, який представлений вже на ринках 40 країн, прагнув стати глобальною компанією, об’єднати світові валюти, що призвело до створення глобального банку, і саме тому глобальна експансія стала одним із основних стовпів стратегії компанії.

Розширення в Європі

Близько тижня тому Стопа повідомив у LinkedIn, що Париж стане новою штаб-квартирою Revolut у Західній Європі, бо понад 25 млн клієнтів у регіоні, інвестиції на суму 1 млрд євро та французька банківська ліцензія, яка знаходиться на стадії оформлення, створюють всі необхідні умови для наступного етапу зростання.

За його словами, Revolut також останнім часом набирає обертів у Німеччині, а в деяких країнах в рамках локалізації переходить до партнерств з місцевими гравцями.

«Є друга фаза, у яку ми вже вступаємо на деяких ринках, де нам потрібно заглибитися, оскільки ми, по суті, лише торкнулися поверхні — ми охопили всіх тих, хто просто хоче мати простий стандартний рахунок, за допомогою якого можна здійснювати щоденні платежі», — пояснив Стопа.

У якості прикладів він навів співпрацю з pagoPA в Італії та Bizum у Польщі, хоча це й дещо суперечить тому, чого прагне Revolut — мати значний контроль зі свого боку та створювати продукти переважно самостійно.

Фінансові показники та присутність в Україні

Revolut був заснований 2015 року у Великій Британії, його штаб квартира знаходиться в Лондоні. У 2025 році необанк збільшив виручку на 46% - до 5,3 млрд євро, прибуток до податків — на 57%, до 2 млрд євро, кількість клієнтів — на 30%, до 68,3 млн та має ціллю довести її до 100 млн.

В Україні компанія має 100% «доньку» з розробки програмного забезпечення Revolut Technologies Ukraine (Київ).

Revolut 11 лютого 2025 року після півторамісячного бета-тестування офіційно зайшов на український ринок на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва). Водночас через два тижні Нацбанк України наголосив на необхідності отримання фінтехом ліцензії на діяльність в Україні, яку Revolut планував отримати пізніше.

У квітні 2025 року заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявляв, що Нацбанк зацікавлений у виході необанка Revolut на український ринок, але в межах законодавчих і регуляторних вимог, тож веде з ним діалог про отримання банківської ліцензії. В інтерв’ю NV Бізнес він повідомив, що, за оцінками регулятора, українці відкрили приблизно до 100 тис. рахунків у Revolut.

У грудні 2025 року Revolut попередив всіх клієнтів з України, що вже за 60 днів, з 22 лютого 2026 року буде вимушений закрити їхні рахунки.

