Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр зробив заяву щодо заморожених активів «Ощадбанку»

Майбутній прем’єр Угорщини Мадяр відповів на заяву президента України Володимира Зеленського про намір обговорити повернення Україні арештованих активів «Ощадбанку».
Про це пише Telex.
На прес-конференції Мадяр сказав, що обговорюватиме це питання лише після свого офіційного вступу на посаду. При цьому він додав, що у нього «є важливіші питання» до українського президента.
Коментуючи саму ситуацію з арештом українських активів, Мадяр зазначив, що поки не знає всіх деталей.
«Ми не знаємо правди, ми теж бачили пропагандистські новини», — сказав він, додавши, що багато деталей поки що неясні.
Він також попросив проявити в цьому питанні «терпіння і здоровий глузд».
Раніше Зеленський сказав, що обговорюватиме з Мадяром питання повернення грошей «Ощадбанку».
«Гроші хотілося б повернути все-таки. Будемо говорити вже з Мадяром, я думаю, що повинні повернути», — заявив Зеленський, додавши, що екс-прем'єр Угорщини Віктор Орбан «вкрав» ці гроші.
Нагадаємо, 5 березня в Угорщині затримали співробітників державного «Ощадбанку» разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Сім затриманих громадян України — співробітники державного банку, які керували двома службовими машинами, що здійснювали рейс між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярної співпраці між державними банківськими установами.
За матеріалами:
Finance.ua
