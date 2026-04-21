Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр зробив заяву щодо заморожених активів «Ощадбанку»
Майбутній прем’єр Угорщини Мадяр відповів на заяву президента України Володимира Зеленського про намір обговорити повернення Україні арештованих активів «Ощадбанку».
Про це пише Telex.
Читайте також
На прес-конференції Мадяр сказав, що обговорюватиме це питання лише після свого офіційного вступу на посаду. При цьому він додав, що у нього «є важливіші питання» до українського президента.
Коментуючи саму ситуацію з арештом українських активів, Мадяр зазначив, що поки не знає всіх деталей.
«Ми не знаємо правди, ми теж бачили пропагандистські новини», — сказав він, додавши, що багато деталей поки що неясні.
Він також попросив проявити в цьому питанні «терпіння і здоровий глузд».
Раніше Зеленський сказав, що обговорюватиме з Мадяром питання повернення грошей «Ощадбанку».
«Гроші хотілося б повернути все-таки. Будемо говорити вже з Мадяром, я думаю, що повинні повернути», — заявив Зеленський, додавши, що екс-прем'єр Угорщини Віктор Орбан «вкрав» ці гроші.
Читайте також
Нагадаємо, 5 березня в Угорщині затримали співробітників державного «Ощадбанку» разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Сім затриманих громадян України — співробітники державного банку, які керували двома службовими машинами, що здійснювали рейс між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярної співпраці між державними банківськими установами.
Поділитися новиною
Також за темою
«Центренерго» вийшло з дефолту та звітує про рекордні прибутки за 2025 рік
Продажі Apple та Samsung зросли на тлі обвалу ринку смартфонів
Дохід компаній з польськими власниками в Україні зріс на 20% за рік — дослідження
ТОП-10 українських ІТ-компаній
ТОП-5 вживаних iPhone за ціною до 500 доларів
У «Київстар» прокоментували потенційне об’єднання веж з Vodafone