«Центренерго» вийшло з дефолту та звітує про рекордні прибутки за 2025 рік

Сьогодні 09:24 — Фондовий ринок

Державне ПАТ «Центренерго» оголосило про успішне подолання неплатоспроможності та досягнення високих економічних показників за підсумками 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба «Центренерго».

Власні кошти компанії трансформувалися з дефіциту в 6 млрд грн на позитивний баланс у розмірі 2 млрд грн. Цей фінансовий прорив став можливим навіть за умов критичних пошкоджень об’єктів внаслідок бойових дій.

Протягом 2025 року енергетичний гігант працював у режимі підвищеної складності, зафіксувавши понад сотню влучань ворожих засобів ураження.

Основні фінансові показники «Центренерго» за звітний період:

виручка сягнула 23 млрд грн;

чистий прибуток склав 4,06 млрд грн;

показник ефективності (рентабельність) зафіксований на рівні 22%;

сума податкових відрахувань до бюджету становила 2,7 млрд грн;

на розрахунки за боргами минулих років виділено 2 млрд грн;

обсяг капіталовкладень у реконструкцію та ремонт пошкоджених потужностей досяг 2 млрд грн.

Такі результати дозволили стабілізувати роботу однієї з ключових генеруючих компаній країни та створити фінансовий резерв для подальшої підтримки енергосистеми.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що збитки ПАТ «Центренерго» на початку 2025 року від ударів рф по його обʼєктах склали приблизно €250 млн, однак сума ще уточнюється і може зрости.

Навесні 2024 року «Центренерго» стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки.

Mind

