Місце для вашої реклами

«Центренерго» вийшло з дефолту та звітує про рекордні прибутки за 2025 рік

Фондовий ринок
Державне ПАТ «Центренерго» оголосило про успішне подолання неплатоспроможності та досягнення високих економічних показників за підсумками 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба «Центренерго».
Власні кошти компанії трансформувалися з дефіциту в 6 млрд грн на позитивний баланс у розмірі 2 млрд грн. Цей фінансовий прорив став можливим навіть за умов критичних пошкоджень об’єктів внаслідок бойових дій.
Протягом 2025 року енергетичний гігант працював у режимі підвищеної складності, зафіксувавши понад сотню влучань ворожих засобів ураження.

Основні фінансові показники «Центренерго» за звітний період:

  • виручка сягнула 23 млрд грн;
  • чистий прибуток склав 4,06 млрд грн;
  • показник ефективності (рентабельність) зафіксований на рівні 22%;
  • сума податкових відрахувань до бюджету становила 2,7 млрд грн;
  • на розрахунки за боргами минулих років виділено 2 млрд грн;
  • обсяг капіталовкладень у реконструкцію та ремонт пошкоджених потужностей досяг 2 млрд грн.
Такі результати дозволили стабілізувати роботу однієї з ключових генеруючих компаній країни та створити фінансовий резерв для подальшої підтримки енергосистеми.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що збитки ПАТ «Центренерго» на початку 2025 року від ударів рф по його обʼєктах склали приблизно €250 млн, однак сума ще уточнюється і може зрости.
Навесні 2024 року «Центренерго» стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
