0 800 307 555
Apple загрожує штраф у $38 млрд за порушення антимонопольного законодавства Індії

Це потенційно найбільше в історії "покарання"
Це потенційно найбільше в історії "покарання"
Apple заявила, що їй загрожує штраф у розмірі $38 млрд після відмови співпраці з регулятором Індії.
Як зазначає 9to5mac, це потенційно найбільше в історії «покарання» за порушення антимонопольного законодавства.
Виробник iPhone відмовляється надавати фінансові дані, які вимагає Комісія з питань конкуренції Індії (CCI), після того як його визнали винним у зловживанні домінуючим становищем на ринку смартфонів.

Суть конфлікту

Apple неодноразово стикалася з антимонопольним законодавством, розслідуваннями регуляторів і судовими позовами по всьому світі. Зазвичай йдеться про одну і ту саму проблему: у більшості країн єдиний спосіб встановити застосунок на iPhone — через офіційний App Store, де компанія самостійно встановлює комісію, а розробники змушені погоджуватися з умовами, якщо хочуть працювати на платформі. Регулятори визнають ці дії, як зловживання ринковою владою.
В Apple наполягають, що компанія не є домінуючим гравцем на глобальному ринку мобільних застосунків, оскільки Android займає більшу частку, ніж iOS. Однак регулятори вважають, що сегмент iPhone достатньо великий, щоб вважати компанію домінуючою. В Індії ситуація дещо відрізняється, оскільки частка Apple там залишається відносно невеликою.
На момент початку справи у 2021 році частка Apple на ринку смартфонів Індії становила лише 4%, хоча з того часу зросла приблизно до 9%. Нині компанія оскаржує закон у суді та просить призупинити його застосування до завершення розгляду. Саме тому вона відмовляється передавати фінансову інформацію, яку вимагає CCI.
Згідно Reuters, Комісія має намір прискорити процес накладення штрафу, оскільки Apple «вичерпує час» для виконання вимог щодо розкриття фінансових даних. У рішенні від 8 квітня зазначається, що компанія не надала фінансову інформацію та свою позицію щодо розслідування з жовтня 2024 року.
Apple, яка заперечує будь-які правопорушення у справі, заявила, що штраф може сягнути $38 млрд, якщо регулятор використає глобальний оборот для розрахунку санкцій. Попри те, що CCI надала компанії ще два тижні для відповіді, вже призначено фінальне слухання — на 21 травня. Адвокати з антимонопольного права вважають, що якщо Apple не виконає вимогу комісії щодо фінансової інформації, то може втратити можливість оскаржити розмір штрафу.
За матеріалами:
mezha.media
