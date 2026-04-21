Тім Кук іде у відставку з посади СЕО Apple
Генеральний директор Тім Кук залишить посаду очільника Apple з 1 вересня та перейде до ради директорів. Компанія вже визначила наступника — ним стане керівник апаратного напрямку Джон Тернус.
Про кадрові зміни повідомили сама компанія, а також низка міжнародних медіа, зокрема Bloomberg та New York Times.
Що відомо про нового очільника Apple
Новим CEO стане Джон Тернус, який понад 25 років працює в Apple і з 2021 року керує напрямом апаратного забезпечення. У компанії підкреслюють його інженерний досвід і ключову роль у створенні продуктів.
«Джон Тернус має розум інженера, душу новатора та серце, щоб керувати чесно та з честю. Він — візіонер, чиї внески в Apple за 25 років уже надто численні, щоб їх перерахувати, і він, безсумнівно, та людина, яка вестиме Apple у майбутнє», — прокоментував призначення Тім Кук.
Тернус приєднався до компанії у 2001 році, а згодом очолював розробку ключових продуктів — зокрема iPhone, iPad, Mac, AirPods і Apple Watch. Він має освіту інженера-механіка, здобуту в Університеті Пенсильванії.
Яку роль отримає Кук
До вересня Кук продовжить виконувати обов’язки генерального директора та готуватиме наступника до переходу. Після цього він стане виконавчим головою ради директорів і зосередиться, зокрема, на взаємодії з політиками та регуляторами по всьому світу.
Кук очолював Apple з 2011 року після Стіва Джобса. За час його керівництва компанія суттєво зросла: ринкова капіталізація піднялася з $350 млрд до $4 трлн, а річний виторг — зі $108 млрд до понад $416 млрд. Саме в цей період Apple розширила продуктову лінійку та активно розвивала сервіси.
У компанії зазначають, що зміна керівництва була запланованою і не пов’язана з поточними фінансовими результатами. Рішення про призначення Тернуса одноголосно підтримала рада директорів.
