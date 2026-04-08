Затримання інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині: Угорщина вигадала нові звинувачення

Угорська податкова служба підкинула нових «дров» у справу затриманих інкасаторів «Ощадбанку». Цього разу Будапешт заявив про наявність відео начебто з туалету заправки.
Про публікацію матеріалів податкової заявив речник угорського уряду Золтан Ковач в Х.
Що угорці назвали «доказами»

За версією NAV (Національна податкова та митна адміністрація Угорщини), броньовані автомобілі перевозили нові банкноти євро та доларів, які нібито ніколи не перебували в обігу. Слідчі стверджують, що ці кошти пов’язані з кількома фінансовими установами:
  • українським «Ощадбанком»;
  • банками у Польщі;
  • фінустановою у Гібралтарі.

Новий «козир» Будапешта

Серед «доказів» угорська сторона представила відеозапис, на якому нібито видно, як колишній генерал-майор української розвідки підробляє документи просто в туалеті автозаправки.
На тому ж записі, за твердженням NAV, чути розмови його супутників про «платежі, пов’язані з корупцією». Втім, саме відео податкова не публікує.
Примітно, що це та сама АЗС, де угорський антитерористичний центр спочатку і затримав інкасаторів.
На відео, яке угорці активно поширювали по всіх каналах одразу після затримання, видно — людей у формі «Служба інкасації» просто запакували обличчям у підлогу одразу після зупинки.
Тоді ж Будапешт вихвалявся фото грошей та золота — і раптом той самий матеріал перетворився на «доказову базу у кримінальній справі».
В МЗС України прокоментували заяви Угорщини.
«Вважаємо, що це був акт державного бандитизму, коли Угорщина викрала людей і гроші, які пересувалися, можливо, в рамках угод між Австрією та Україною», — зазначив речник МЗС Георгій Тихий.
Він також додав, що немає жодних меж, які не готовий перейти уряд Орбана, коли йдеться про маніпуляції темою України. За словами Тихого, Україна буде добиватися справедливості.
Раніше Finance.ua писав, що в Угорщині викрали співробітників «Ощадбанку», інкасаторські машини та цінності: що кажуть МЗС, НБУ.
За матеріалами:
РБК-Україна
