НБУ назвал причины национализации «Сенс Банка» и рассказал о «теневой» системе управления Сегодня 11:00

НБУ и Сенс Банк

В Национальном банке Украины объяснили, почему государство решило национализировать «Сенс Банк». Как заявил регулятор, главной причиной стали санкции против бывших владельцев банка, создавших риски для финансовой стабильности и вкладчиков.

Также регулятор прокомментировал проверки банка, работу наблюдательного совета и обвинения, звучавшие во время заседания ВСК Верховной Рады.

Причины национализации «Сенс Банка»

В Нацбанке напомнили, что решение о национализации приняли из-за санкций против акционеров банка. По данным регулятора, из-за этого владельцы уже не могли поддерживать достаточный уровень капитала и своевременно принимать меры, чтобы предотвращать наступление неплатежеспособности.

В НБУ отметили, что после начала полномасштабной войны капитал банка значительно сократился. С марта 2022 года по июль 2023 года регулятивный капитал уменьшился на 50%, тогда как в других системно важных банках вырос в целом на 29%.

Также в Нацбанке заявили, что нынешние обсуждения в ВСК ВРУ не имеют отношения к самой национализации банка. В регуляторе считают, что отдельные заявления депутатов могут создавать риски для международных судебных процессов и сомневаться в институциональной независимости Национального банка.

НБУ проверяет руководство и наблюдательный совет банка

В Нацбанке объяснили, что не занимаются поиском и отбором независимых членов наблюдательного совета банка. Этим занимаются Номинационный комитет Кабмина и специальная рекрутинговая компания. После назначения кандидатов НБУ проверяет их профессиональную пригодность, репутацию и соответствие квалификационным требованиям.

Сейчас регулятор проводит дополнительную оценку членов наблюдательного совета после появления новой информации. Отдельно НБУ инициировал проверку главы наблюдательного совета Николая Гладышенко на соответствие критериям независимости.

Также Нацбанк сообщил, что после национализации вел усиленный надзор за «Сенс Банком». За это время провели три большие проверки и ряд дополнительных исследований по кредитованию, внутреннему контролю и финансовому мониторингу.

В банке обнаружили «теневую» систему управления

По данным НБУ, в ходе проверок выявили признаки скрытой системы управления банком при бывших подсанкционных владельцах.

Речь идет о существовании секретных протоколов, неофициальных органов управления и «теневых руководителей». В Нацбанке заявили, что часть решений принималась вне официальных процедур, а отдельные операции могли проводиться для искусственного улучшения показателей банка.

После этого банк заказал независимое расследование и forensic-проверку. На основе полученных материалов НБУ стал проверять репутацию части руководства банка. В частности, уже стартовала процедура оценки соответствия требованиям СЭО банка Алексея Ступака.

Как говорится в сообщении НБУ, по данным отчетов, исследовано функционирование органов управления Банка за период с 2012 года по 2022 год. Этот период работы характеризовался, в частности:

практикой двойного протоколирования решений коллегиальных органов Банка путем оформления скрытых протоколов;

параллельным существованием скрытых внутренних документов, составов комитетов наблюдательного совета, неофициальных органов управления, в которых находились собственные бюджеты, и «теневых руководителей» Банка;

принятием скрытых решений по операциям с подозрительными лицами по улучшению показателей деятельности банка.

Что в НБУ говорят о тарифах и прибыли банка

В Нацбанке также отрицали любое влияние на тарифы банка. Там подчеркнули, что решение о стоимости услуг и работе с отдельными клиентами принимает руководство банка, а не регулятор.

Отдельно НБУ объяснил ситуацию с прибылью «Сенс Банка». В 2023—2024 годах прибыль не распределялась, а оставлялась в капитале банка для покрытия убытков и потребности в докапитализации.

В 2025 году банк получил 3670 млн грн прибыли. Из них 95% направили на покрытие старых убытков, а еще 5% — в резервный фонд. В НБУ отметили, что первые дивиденды государство сможет получить не ранее 2028 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.