«Сенс Банк» должны приватизировать уже в этом году — Зеленский Сегодня 09:41

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости либерализации банковской сферы и отдельно выделил «Сенс Банк», отметив, что банк должен быть приватизирован уже в этом году.

Приватизация «Сенс Банка» и изменения в банковском секторе

Вопросы государственных банков президент обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко вопросы либерализации банковской сферы и расширения предпринимательских возможностей. Кроме того, по словам главы государства, затягивание с приватизацией «Сенс Банка» недопустимо.

«Была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован», — написал Зеленский.

Кадровые изменения и перезапуск госкомпаний

Кроме банковского сектора обсуждались кадровые решения в правительстве. В ближайшее время Кабмин должен провести изменения на уровне заместителей министров, а также активизировать работу по заполнению вакантных должностей.

Президент особо поручил ускорить перезагрузку государственных предприятий. В частности, должен быть проведен прозрачный конкурс на руководителя «Лесов Украины», а отрасль — обновлена ​​с учетом современных подходов.

Особое внимание было уделено государственным энергетическим компаниям. Зеленский поручил ускорить изменения, прежде всего в «Энергоатоме», где уже сформирован новый наблюдательный совет.

Ожидается, что предприятие в ближайшее время выберет нового руководителя компании. По словам президента, для этого есть все необходимые инструменты, а затягивание процесса может негативно сказаться на эффективности отрасли.

Глава государства ожидает от правительства быстрых решений, которые должны устранить барьеры для экономики и способствовать росту доходов государственного бюджета.

