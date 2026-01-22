Украина готова продать 25% «Энергоатома» в рамках большой приватизации Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Украина готова к проведению приватизации крупных государственных компаний, в частности к продаже 25% акций НАЭК «Энергоатом», но это требует привлечения финансовых учреждений и готовности европейских партнеров.

Об этом сообщает глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Позиция правительства по продаже доли «Энергоатома»

«Мы должны быть готовы к приватизации, но это также требует серьезного подхода, с другой стороны, и определенной помощи финансовых учреждений для финансирования этих соглашений. Например, в вопросе „Энергоатома“ мы готовы продать четверть компании», — сказал он во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В то же время Соболев отметил, что у крупных европейских компаний, занимающихся ядерной энергетикой, есть свои сложности, что затрудняет приобретение доли в украинском активе во время или после войны. По его словам, для реализации таких проектов нужно общее соглашение, на которое согласится Европейский союз.

Внутреннее финансирование и экономическая политика

Глава министерства также отметил необходимость масштабного внутреннего финансирования. Для этого, по его словам, правительство планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией, увеличении легального сектора экономики и увеличении сбора налогов.

«Мы увеличиваем легальную экономику, собираем больше налогов. Но сейчас, если посмотреть, Украина распределяет около 50% своего ВВП. Так что мы зарабатываем и делаем свое дело», — добавил Соболев.

Ранее в интервью Latifundist.com он сообщал, что Украина не планирует продавать стратегические объекты, критически важные для продовольственной безопасности, включая ключевые портовые элеваторы. Однако, по его мнению, остальные объекты частный сектор сможет сделать более эффективными.

Во время общения с журналистами в ноябре прошлого года он рассказал, что Минэкономики прогнозировало рекордные поступления от приватизации в 2025 году — более 10 млрд грн.

