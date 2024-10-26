Женщины-основательницы получают меньшее финансирование из-за гендерных предубеждений — Finance.ua
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Женщины-основательницы получают меньшее финансирование из-за гендерных предубеждений

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Женщины-основательницы получают меньшее финансирование из-за гендерных предубеждений
Женщины-основательницы получают меньшее финансирование из-за гендерных предубеждений, Фото: freepik
Технологические компании, ориентированные на женское здоровье, имеют меньше шансов получить финансирование, если среди учредителей есть женщина.
Об этом сообщает Wonderzine Украина со ссылкой на The Guardian, пишет Work.ua.
Исследовательница Людовика Кастилья проанализировала 1720 инвестиционных соглашений 513 фемтех-компаний в Великобритании, США и Канаде. Она обнаружила, что с 2010 года женщины-основательницы привлекали на 23% меньше капитала для каждой сделки по сравнению с мужчинами.
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«Даже если вы работаете в отрасли, где 75% компаний основаны женщинами, и вы разработали продукт, ориентированный именно на женщин, наличие женщины в вашей команде учредителей, даже если она работает в паре с мужчиной, уменьшает ваши шансы на получение финансирования», — отмечает она.

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Основной причиной такого неравенства, по словам исследовательницы, являются гендерные предубеждения инвесторов, большинство из которых — мужчины.
Они не всегда понимают важность продуктов для женского здоровья, разрабатываемых фемтехом.

Предубеждения инвесторов и статистика финансирования

Средний уровень привлечения капитала для фемтех-компаний, основанных исключительно женщинами, составляет всего 28%.
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Для сравнения, стартапы, основанные мужчинами, получают 38%, а команды со смешанным составом — чуть больше трети финансирования.
В то же время одним из наиболее вредных факторов для женщин-основательниц является использование в их презентациях или публичных материалах слов, указывающих на поддержку определенного дела.
Примерами таких слов являются «достоинство», «дискриминация», «расширение прав», «равенство», «феминизм», «гендерный разрыв», «инклюзивность» и «социальные изменения».
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До сих пор аналитики предполагали, что женщины-предприниматели не сталкиваются с гендерными предубеждениями со стороны спонсоров в секторах, традиционно связанных с женщинами.
Но Кастилья предположила, что инвесторы, глядя на женщин-основательниц, склонны приписывать им идеологические, а не экономические мотивы.
Исследовательница также провела онлайн-эксперимент, представив идентичные стартапы опытным инвесторам, причем предложение поступало от фальшивых учредителей разного пола.
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«Когда идею femtech представила женщина, инвестор признался, что воспринимает основателя больше как феминистку, предпочитающую социальное влияние вместо финансовых доходов. Это восприятие может объяснить, почему инвесторы, как правило, предоставляют меньше средств учредительницам фемтех-компаний», — сказала она.
Напомним, летом 2024 года женщины открыли рекордное количество ФЛП за последние четыре года. Однако общее количество физических лиц-предпринимателей все еще меньше, чем в 2023 и 2021 годах.

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По материалам:
Finance.ua
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