Из-за мобилизации женщины стали чаще занимать руководящие должности — Finance.ua

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Из-за мобилизации женщины стали чаще занимать руководящие должности

Личные финансы
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Из-за мобилизации женщины стали чаще занимать руководящие должности
Из-за мобилизации женщины стали чаще занимать руководящие должности
Из-за мобилизации мужчин и сложностей с их бронированием, работодатели все чаще отдают предпочтение женщинам, что приводит к росту их зарплат.
Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная в комментарии УНН.

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«На самом деле мы сейчас имеем проблемы с точными цифрами, ведь Госстат не работает так, как работал раньше. До полномасштабного вторжения женщины зарабатывали на 18,6% меньше мужчин. Сейчас сложилась такая ситуация, что работодатели нанимают женщин на высокие и ответственные должности из-за высокого уровня риска мобилизации мужчин. Не всегда компании могут забронировать мужчин, поэтому женщины, благодаря этой ситуации и готовности брать на себя ответственность, приобщаются к профессиям, и соответственно их зарплаты растут», — сказала Бережная.
Она отметила, что во время войны многие женщины стали предпринимателями, они создают рабочие места, и поэтому среди новых бизнесов 59% открыли женщины.
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«Нужно понимать, что когда мы говорим о выравнивании заработной платы между мужчинами и женщинами, также учитывают заработную плату военных, а это значительная сумма. Но если мы будем отделять такие моменты, то да, мы видим стремительный рост зарплат у женщин», — рассказала заместитель министра экономики.
По ее словам, женщины также стали занимать руководящие должности и в «мужских профессиях», где более высокие заработные платы.
«Вскоре Министерство экономики запустит грантовую программу для обучения женщин на стереотипно „мужские профессии“: водитель троллейбуса, специалист по настройке солнечных панелей и оператор дрона», — добавила Бережная.
По материалам:
УНН
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