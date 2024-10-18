Как женщинам-фермерам получить грант на развитие своего проекта: условия, сумма, сроки — Finance.ua

Как женщинам-фермерам получить грант на развитие своего проекта: условия, сумма, сроки 18.10.2024, 19:15 — Кредит&Депозит

Как женщинам-фермерам получить грант на развитие своего проекта: условия, сумма, сроки

Женщины-фермеры могут пройти бесплатное обучение от ведущих экспертов отрасли и получить шанс выиграть грант на развитие собственного бизнеса.

Об этом пишет Work.ua.

Что предлагают

В рамках программы женщинам-фермерам предлагают овладеть знаниями и навыками, необходимыми для устойчивого развития агробизнеса в условиях войны.

Сумма гранта

После прохождения обучения участницы получат возможность выиграть гранты на общую сумму 1 млн гривен для развития локальных проектов по переработке агропродукции и производству готовых пищевых продуктов.

Как принять участие

8 ноября 2024 года. Участие в программе TalentA бесплатное, но при условии регистрации , которая продлится до

Кто может получить

Присоединиться могут женщины, отвечающие установленным критериям:

возраст от 18 лет;

заняты в аграрном производстве или являются владелицами или совладелицами сельскохозяйственного предприятия не менее года;

проживают в населенном пункте с населением до 10 000 человек или работают на предприятии, зарегистрированном в таком населенном пункте.

Участницы, успешно завершающие учебную программу, получат сертификат, подтверждающий их новый уровень подготовки, а также возможность присоединиться к грантовому конкурсу от Corteva Agriscience.

Авторы лучших микропроектов с помощью гранта смогут воплотить свою бизнес-идею в сфере сельского хозяйства и поддержать громаду.

Как отметили в сообщении, грантовый фонд в этом году составляет 1 миллион гривен и будет распределен между победительницами по решению экспертного совета. Результаты будут оглашены в марте 2025 года.

Справка Finance.ua:

В Государственном аграрном реестре заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает Министерство экономики. На программу компенсаций в государственном бюджете заложено 3 миллиарда гривен.

Кто может участвовать в программе. Программа распространяется как на земли, непосредственно принадлежащие фермеру, так и на арендуемые участки. Участие в программе могут принимать фермеры, земли которых находятся на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования подтверждена загрязненность или вероятная загрязненность взрывоопасными предметами.

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