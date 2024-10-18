Как женщинам-фермерам получить грант на развитие своего проекта: условия, сумма, сроки — Finance.ua
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Как женщинам-фермерам получить грант на развитие своего проекта: условия, сумма, сроки

Кредит&Депозит
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Как женщинам-фермерам получить грант на развитие своего проекта: условия, сумма, сроки
Как женщинам-фермерам получить грант на развитие своего проекта: условия, сумма, сроки
Женщины-фермеры могут пройти бесплатное обучение от ведущих экспертов отрасли и получить шанс выиграть грант на развитие собственного бизнеса.
Об этом пишет Work.ua.

Что предлагают

В рамках программы женщинам-фермерам предлагают овладеть знаниями и навыками, необходимыми для устойчивого развития агробизнеса в условиях войны.

Сумма гранта

После прохождения обучения участницы получат возможность выиграть гранты на общую сумму 1 млн гривен для развития локальных проектов по переработке агропродукции и производству готовых пищевых продуктов.

Как принять участие

Участие в программе TalentA бесплатное, но при условии регистрации, которая продлится до 8 ноября 2024 года.
Кто может получить
Присоединиться могут женщины, отвечающие установленным критериям:
  • возраст от 18 лет;
  • заняты в аграрном производстве или являются владелицами или совладелицами сельскохозяйственного предприятия не менее года;
  • проживают в населенном пункте с населением до 10 000 человек или работают на предприятии, зарегистрированном в таком населенном пункте.
Участницы, успешно завершающие учебную программу, получат сертификат, подтверждающий их новый уровень подготовки, а также возможность присоединиться к грантовому конкурсу от Corteva Agriscience.
Авторы лучших микропроектов с помощью гранта смогут воплотить свою бизнес-идею в сфере сельского хозяйства и поддержать громаду.
Как отметили в сообщении, грантовый фонд в этом году составляет 1 миллион гривен и будет распределен между победительницами по решению экспертного совета. Результаты будут оглашены в марте 2025 года.

Справка Finance.ua:

  • В Государственном аграрном реестре заработал инструмент для подачи фермерами заявки на участие в программе компенсации стоимости разминирования сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает Министерство экономики. На программу компенсаций в государственном бюджете заложено 3 миллиарда гривен.
  • Кто может участвовать в программе. Программа распространяется как на земли, непосредственно принадлежащие фермеру, так и на арендуемые участки. Участие в программе могут принимать фермеры, земли которых находятся на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования подтверждена загрязненность или вероятная загрязненность взрывоопасными предметами.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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