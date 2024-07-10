Фермери можуть подати заяви на компенсацію за розмінування агроземель — Finance.ua

Фермери можуть подати заяви на компенсацію за розмінування агроземель Сьогодні 19:34 — Аграрний ринок

Фермери можуть подати заяви на компенсацію за розмінування агроземель

У Державному аграрному реєстрі запрацював інструмент для подачі фермерами заявки на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

На програму компенсацій в державному бюджеті закладено 3 мільярди гривень.

«Держава бере на себе оплату 80% вартості очищення земель», — нагадала перший віце-премʼєр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Хто може взяти участь у програмі

Програма поширюється як на землі, що безпосередньо належать фермеру, так і на ділянки, які він орендує.

Участь у програмі можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами.

Самі фермерські господарства не повинні мати податкового боргу, не бути банкрутами, не належати громадянам держави-агресора та не перебувати у санкційному списку.

Верифікацію, поданих фермерами заявок, здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він же оголошує в системі Прозорро аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування, перераховує 80% суми на спеціальний рахунок. Ще 20% на рахунок вносить фермер.

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Приватбанк і Ощадбанк. З часом до програми долучаться інші банки, частка держави в яких складає понад 50%. Відповідно, фермеру потрібно відкрити в одному із таких банків рахунок, на який перераховуватимуть кошти. Наразі участь в програмі беруть два державні банки —. З часом до програми долучаться інші банки, частка держави в яких складає понад 50%. Відповідно, фермеру потрібно відкрити в одному із таких банків рахунок, на який перераховуватимуть кошти.

Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.

Подати заявку можна за посиланням

Фермер також може отримати компенсації за вже розміновані землі сільськогосподарського призначення в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. Для цього він має заповнити та подати Заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування compensation@uachd.org

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