Проезд в Киеве по 30 грн: в Киевсовете требуют проверить, сколько действительно стоит перевозка пассажира

Разовый проезд в коммунальном транспорте Киева с 15 июля 2026 стоит 30 грн. В то же время, вопросы финансирования и качества работы общественного транспорта остаются предметом обсуждения.

О необходимости прозрачного расчета стоимости перевозок глава комиссии по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности Киевсовета Андрей Витренко, передает Судебно-юридическая газета.

Недавно во время желтого уровня опасности зеленая ветвь метро продолжает полноценно работать. На красной ветке движение в этот период ограничено, поскольку значительная часть маршрута проходит по открытому участку.

Читайте также Кличко объяснил, как будет работать метро во время желтого и красного уровней угрозы

Вопросы к качеству услуг

Депутат отметил, что после повышения стоимости проезда до 30 грн., по его мнению, киевляне не увидели соответствующего улучшения качества услуг.

«Проезд уже стоит 30 гривен, а интервалы между поездами остаются ощутимыми — 7−8 минут, в час пик 3−5. Та же проблема с автобусами и троллейбусами», — сказал Витренко.

Он также отметил, что при обсуждении повышения тарифа отмечал необходимость сначала изменить качество услуги, а уже потом повышать ее стоимость.

Читайте также КГГА: экономически обоснованный тариф на метро превышает 64 грн

«Ибо за 30 гривен транспорт лучше не стал. Киевляне фактически платят за транспорт дважды: сначала налогами, из которых финансируются коммунальные предприятия, а затем еще раз, оплачивая проезд», — констатировал депутат.

В то же время городские власти объясняли установление тарифа в 30 грн необходимостью учесть фактические расходы транспортных предприятий, в том числе расходы на электроэнергию, горючее, ремонт подвижного состава и оплату труда. По расчетам предприятий экономически обоснованный тариф на 2026 год составил 64,60 грн для метро и 44,14 грн для наземного транспорта.

Какую информацию предлагают проверить

По словам Витренко, город должен произвести прозрачный расчет реальной стоимости перевозки одного пассажира. Речь идет о учете доходов от рекламы, аренды и других активов, а также бюджетного финансирования КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс».

Читайте также Метро Киева сформировало 97% убытков коммунального транспорта в 2025 году

«Нужно честно посчитать реальную стоимость перевозки одного пассажира. Посмотреть на доходы от рекламы, аренды, других активов, бюджетное финансирование „Киевского метрополитена“ и „Киевпасстранса“. Именно этим сейчас занимаемся в рамках временной контрольной комиссии», — сообщил Витренко.

Вопрос могут быть поднять во время корректировки бюджета

Депутат также заявил, что этот вопрос приобретает актуальность накануне очередной корректировки городского бюджета.

«Вскоре город снова будет корректировать бюджет. И мы снова будем ставить вопрос: если тариф в 30 грн действительно экономически обоснован, то почему транспортные предприятия и далее нуждаются в значительных дополнительных средствах из бюджета?» — рассказал Андрей Витренко.

По его словам, средства городского бюджета необходимы не только для функционирования транспорта, но и для других нужд столицы, в частности, обороны и защиты стратегической инфраструктуры.