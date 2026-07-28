Метро Киева сформировало 97% убытков коммунального транспорта в 2025 году Сегодня 16:32

В 2025 году средний доход от одного платного пассажира в коммунальном транспорте Киева был в несколько раз ниже фактической себестоимости перевозки.

В 2025 году средний доход от одного платного пассажира в коммунальном транспорте Киева был в несколько раз ниже фактической себестоимости перевозки. В КП «Киевпасстранс» пассажирский доход покрывал 31% расходов, а в КП «Киевский метрополитен» всего 18,3%.

Об этом свидетельствует исследование YC.Market.

Структура доходов КП «Киевпасстранс»

В структуру КП «Киевпасстранс» входят три трамвайных депо, четыре троллейбусных депо, шесть автобусных парков, фуникулер и специализированные подразделения, обслуживающие инженерную и социальную инфраструктуру предприятия.

В течение всего исследуемого периода наибольшую часть доходов от перевозок обеспечивали автобусы.

Структура КП «Киевпасстранс»

В 2022 году доля автобусов выросла на 27% - и составляет сейчас 47%, тогда как доля троллейбусов сократилась на 23%, а трамваев — на 6,5%.

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В 2023 году доля троллейбусов возобновилась до 32%, в то время как доли автобуса и трамвая снизились до 45% и 23% соответственно. В дальнейшем структура почти не изменялась: в 2025 году автобусы формировали 44% доходов, троллейбусы — 32%, трамваи — 24%.

В 2025 году по сравнению с 2020 годом доля автобусов выросла на 19%, троллейбусов — на 3,2%, а трамваев сократилась на 20%.

Себестоимость перевозок

Финансовая динамика КП «Киевпасстранс» не была линейной. После резкого роста себестоимости в 2021—2022 годах показатель снижался в течение двух лет, а в 2025 году снова пошел вверх.

Финансовые результаты КП «Киевпасстранс»

С 2020 по 2022 год себестоимость перевозки одного пассажира выросла с 15,5 грн до 26,2 грн — на 69%. В 2023—2024 годах она снизилась до 20,2 грн, то есть на 23% от пикового значения 2022 года. В 2025 году показатель снова вырос почти на 15%, до 23,2 грн.

За шесть последних лет себестоимость увеличилась на 50%. Средний доход от платного пассажира за тот же период вырос всего на 13% - с 6,4 до 7,2 грн. В 2025 году расхождение стало особенно заметным: себестоимость выросла на 15% за год, тогда как средний доход от пассажира — всего на 0,4%.

Из-за разной динамики показателей непокрытая средним пассажирским доходом часть себестоимости увеличилась с 9,1 грн в 2020 году до 16 грн в 2025 году, или на 75,4%. В 2020 году средний доход от платного пассажира покрывал 41,2% себестоимости перевозки. В 2025 году — 31%.

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Иными словами, на каждую гривну среднего пассажирского дохода приходилось 3,2 грн себестоимости.

Ассигнования из местного бюджета выросли с 3,2 млрд грн в 2020 году до 6,1 млрд грн в 2025 году — на 93%. В то же время, основная часть этого прироста пришлась на последний год. В 2025 году объем ассигнований увеличился сразу на 2192 млн грн, или на 56%. Это в 3 раза больше чистого прироста бюджетной поддержки в течение предыдущих четырех лет: между 2020 и 2024 годами он составил 753 млн грн.

Финансовый итог компании также менялся неравномерно. После убытка 52,4 млн грн в 2020 году КП «Киевпасстранс» три года подряд демонстрировал балансовую прибыль:

197,7 млн грн в 2021 г.;

242,6 млн грн в 2022 г.;

206 млн грн в 2023 г.

В 2024 году предприятие получило убыток 683,6 млн грн. В 2025 году на фоне резкого увеличения ассигнований его размер сократился до 101,1 млн грн — на 85%, или на 582,5 млн грн.

Ситуация в КП «Киевский метрополитен»

КП «Киевский метрополитен» имеет другую структуру расходов. Содержание тоннелей, станций, систем сохранности и подвижного состава сформировывает значительные постоянные издержки. После начала полномасштабной войны предприятие также выполняет функцию системы укрытий.

Финансовые результаты КП «Киевский метрополитен»

Себестоимость перевозки одного пассажира в метро выросла с 20,1 грн. в 2020 году до 43,7 грн. в 2025 году — на 118%. Средний доход от платного пассажира увеличился с 6,7 грн. до 8 грн., или на 19%.

Динамика себестоимости была неравномерной. В 2021 году она снизилась на 17,1%, в 2022 году выросла на 69%, в 2023 году снова сократилась на 11%. Следующие два года принесли новое резкое повышение на 49% в 2024 году и еще на 17% в 2025 году. В 2025 году средний доход от платного пассажира увеличился на 10%, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить расширение разрыва.

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Непокрытая средним пассажирским доходом часть себестоимости выросла с 13,4 грн. до 35,7 грн., или на 167%. Доля себестоимости, покрываемая средним доходом, сократилась с 34% до 18%.

В отличие от КП «Киевпасстранс», бюджетные ассигнования метрополитена увеличивались ежегодно. За 2020−2025 годы они выросли с 1,9 млрд грн до 5,6 млрд грн — в 3 раза, или на 203%. По сравнению с 2020 годом размер ущерба вырос на 232%.

«Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен»: соотношение дохода и себестоимости

Сравнение двух коммунальных предприятий в 2025 году демонстрирует существенное расхождение:

средний доход от платного пассажира у КП «Киевский метрополитен» был всего на 11% выше, чем у КП «Киевпасстрансе»: 8 грн против 7,2 грн;

себестоимость перевозки в КП «Киевский метрополитен» была выше на 88%: 43,7 грн. против 23,2 грн.;

непокрытая часть себестоимости была в 2,2 раза больше: 35,7 грн против 16 грн.

Итак, главное отличие между предприятиями состоит в себестоимости перевозок, а не в среднем доходе от платного пассажира.

Как изменилась бюджетная поддержка коммунального транспорта Киева

В 2020 году КП «Киевпасстранс» и КП «Киевский метрополитен» вместе получили 5 млрд грн ассигнований из местного бюджета. В 2025 году — 11,7 млрд грн. За шесть лет совокупный объем поддержки вырос на 133%. Только между 2024 и 2025 годами он увеличился на 42% или на 3,4 млрд грн.

В 2025 году ассигнования распределились почти поровну:

КП «Киевпасстранс» — 6,1 млрд грн, или 52%;

КП «Киевский метрополитен» — 5,6 млрд грн, или 48%.

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В то же время структура совокупного балансового убытка была другая. Общий убыток двух предприятий составил 3,1 млрд грн, из которых:

3 млрд грн, или 97%, приходилось на КП «Киевский метрополитен»;

101,1 млн грн, или 3%, — на КП «Киевпасстранс».

По сравнению с 2024 годом совокупный убыток двух предприятий сократился на 14% - с 3,6 млрд. грн. до 3,1 млрд. грн. Все улучшение обеспечила динамика КП «Киевпасстранс»: его убыток уменьшился на 582,5 млн грн, тогда как убыток метро вырос на 97 млн ​​грн.

Совокупно в 2020—2025 годах КП «Киевпасстранс» и КП «Киевский метрополитен» получили 44 млрд грн ассигнований из местного бюджета: 23,7 млрд грн и 20,3 млрд грн соответственно.

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