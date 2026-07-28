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НБУ вводит в обращение памятную монету ко Дню памяти погибших в плену

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Новая оборотная памятная монета посвящена памяти казненных, замученных или погибших в плену.
Новая оборотная памятная монета посвящена памяти казненных, замученных или погибших в плену.
Национальный банк Украины вводит в обращение с 28 июля 2026 года новую оборотную памятную монету ко Дню памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Ее название — «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні».
Монета увековечивает память обо всех военных и гражданских, казненных, замученных или погибших в плену в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Ее название — «Памяти казненных, замученных или погибших в плену».
Ее название — «Памяти казненных, замученных или погибших в плену».

Дизайн

Оборотная памятная монета «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні» имеет номинал 10 гривен, изготовлена ​​из сплава на основе цинка с никелевым покровом.
Аверс этой оборотной памятной монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.
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На ее реверсе изображена цепь с разорванным звеном, символизирующая освобождение от оков. Части цепи поднимаются вверх и трансформируются в силуэты птиц — образы несокрушимого духа, героизма и светлого перехода в вечность тех, кто отдал свою жизнь за Украину. По кругу размещена надпись «Памяти казненных, замученных или погибших в плену».
Художник реверса монеты — Николай Коваленко, художник аверса — Владимир Демьяненко. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Обращение

Монета является законным платежным средством на территории Украины, принимается всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций по номиналу 10 гривен.
Постепенно в наличное обращение будут введены два миллиона штук таких оборотных памятных монет Национальный банк будет выдавать их банкам и инкассаторским компаниям/обработкам наличных для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься по номиналу в 10 гривен.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУДеньги
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