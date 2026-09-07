Кличко объяснил, как будет работать метро во время желтого и красного уровней угрозы Сегодня 15:40

Святошинско-Броварская линия (красная ветка) и дальше будет работать в ограниченном режиме

В Киеве определили порядок работы метрополитена на открытых участках линии во время желтого и красного уровней угрозы. Также установили правила движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Как будет работать метро во время разных уровней угрозы

При желтом уровне угрозы Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка метро) будет работать без ограничений. Поезда будут курсировать через Южный мост, обеспечивая перевозку пассажиров между левым и правым берегами Днепра.

В случае объявления красного уровня угрозы зеленая ветка метро будет курсировать на двух отдельных участках: между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Славутич» — «Красный хутор».

Святошинско-Броварская линия (красная ветвь) и далее будет работать в ограниченном режиме. Пассажиров будут перевозить по подземному участку между станциями «Академгородок» и «Арсенальная».

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Наземный общественный транспорт продолжает курсировать без ограничений.

Также город уже организовал дополнительный автобусный маршрут, дублирующий красную ветку метро. Автобусы будут постоянно курсировать от станции метро «Дворец спорта» через станцию ​​"Арсенальная" до станции «Лесная».

Как будут работать мосты во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги движение по Южному мосту разрешат без ограничений. В то же время, предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления воздушной тревоги и на 30 минут после ее отбоя.

Во время воздушной тревоги будет закрыт заезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука.

Дарницкий мост, мост Патона, мост Метро и Северный мост будут работать без изменений.

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Подольско-Воскресенский мостовой переход будет работать с технологическим перекрытием на 30 минут после объявления воздушной тревоги и 30 минут после ее отбоя. Кроме того, там изменят организацию дорожного движения и введут реверсное движение.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Совет обороны Киева принял решение о работе городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в столице. Изменения будут касаться продолжительности комендантского часа и работы общественного транспорта. По решению правительства, комендантский час в столице сократят на один час. Она продлится с 1:00 до 5:00.

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