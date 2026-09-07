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У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину

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Комендантська година в Києві триватиме з 1:00 до 5:00
Комендантська година в Києві триватиме з 1:00 до 5:00
Рада оборони Києва ухвалила рішення щодо роботи міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці. Зміни стосуватимуться тривалості комендантської години та роботи громадського транспорту.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Комендантська година

За рішенням уряду, комендантську годину в столиці скоротять на одну годину. Вона триватиме з 1:00 до 5:00.
Зміни набудуть чинності з 00:00 10 вересня.
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Як працюватиме громадський транспорт

У зв’язку зі скороченням комендантської години графік роботи громадського транспорту в Києві продовжать на одну годину.
Водночас графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюватиметься.
Кличко нагадав, що за рішенням Ради оборони Києва рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години дозволили з 3 вересня.
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Також під час комендантської години місто організує чотири автобусні маршрути для перевезення пасажирів від центрального залізничного вокзалу через запізнення багатьох поїздів.
Раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.
Перше рішення передбачає розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів. Червоний рівень означатиме підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару.
Уряд рекомендував забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня небезпеки та, за потреби, збільшувати кількість наземного громадського транспорту.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Київ
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