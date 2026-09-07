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Кличко пояснив, як буде працювати метро під час жовтого та червоного рівнів загрози

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Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) і надалі працюватиме в обмеженому режимі
Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) і надалі працюватиме в обмеженому режимі
У Києві визначили порядок роботи метрополітену на відкритих ділянках ліній під час жовтого та червоного рівнів загрози. Також встановили правила руху транспорту мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Як працюватиме метро під час різних рівнів загрози

Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро) працюватиме без обмежень. Поїзди курсуватимуть через Південний міст, забезпечуючи перевезення пасажирів між лівим і правим берегами Дніпра.
У разі оголошення червоного рівня загрози зелена гілка метро курсуватиме на двох окремих ділянках: між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Славутич» — «Червоний хутір».
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Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) і надалі працюватиме в обмеженому режимі. Пасажирів перевозитимуть підземною ділянкою між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна».
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Наземний громадський транспорт продовжить курсувати без обмежень.
Також місто вже організувало додатковий автобусний маршрут, який дублює червону гілку метро. Автобуси постійно курсуватимуть від станції метро «Палац спорту» через станцію «Арсенальна» до станції «Лісова».

Як працюватимуть мости під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги рух Південним мостом дозволять без обмежень. Водночас передбачене технологічне перекриття на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та на 30 хвилин після її відбою.
Під час повітряної тривоги також буде закритий заїзд на Південний міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука.
Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний міст працюватимуть без змін.
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Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та на 30 хвилин після її відбою. Крім того, там змінять організацію дорожнього руху та запровадять реверсний рух.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Рада оборони Києва ухвалила рішення щодо роботи міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці. Зміни стосуватимуться тривалості комендантської години та роботи громадського транспорту. За рішенням уряду, комендантську годину в столиці скоротять на одну годину. Вона триватиме з 1:00 до 5:00.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Київ
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