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В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час

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Комендантский час в Киеве будет с 1:00 до 5:00
Комендантский час в Киеве будет с 1:00 до 5:00
Совет обороны Киева принял решение о работе городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в столице. Изменения будут касаться продолжительности комендантского часа и работы общественного транспорта.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Комендантский час

По решению правительства, комендантский час в столице сократят на один час. Он будет длиться с 1:00 до 5:00.
Изменения вступят в силу с 00.00 10 сентября.
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Как будет работать общественный транспорт

В связи с сокращением комендантского часа график работы общественного транспорта в Киеве будет продлен на один час.
В то же время график работы заведений общепита, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров не изменится.
Кличко напомнил, что по решению Совета обороны Киева движение транзитного крупногабаритного транспорта во время комендантского часа было разрешено с 3 сентября.
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Также во время комендантского часа город организует четыре автобусных маршрута для перевозки пассажиров от центрального железнодорожного вокзала в связи с опаздыванием многих поездов.
Ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял ряд решений, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.
Первое решение предусматривает распределение воздушных тревог по степени опасности. Желтый уровень будут объявлять в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара.
Правительство рекомендовало обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня опасности и при необходимости увеличивать количество наземного общественного транспорта.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Киев
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