В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час

Совет обороны Киева принял решение о работе городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в столице. Изменения будут касаться продолжительности комендантского часа и работы общественного транспорта.
Также во время комендантского часа город организует четыре автобусных маршрута для перевозки пассажиров от центрального железнодорожного вокзала в связи с опаздыванием многих поездов.
Ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял ряд решений, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.
Первое решение предусматривает распределение воздушных тревог по степени опасности. Желтый уровень будут объявлять в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара.
Правительство рекомендовало обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня опасности и при необходимости увеличивать количество наземного общественного транспорта.