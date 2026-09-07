В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час Сегодня 15:10

Комендантский час в Киеве будет с 1:00 до 5:00

Совет обороны Киева принял решение о работе городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в столице. Изменения будут касаться продолжительности комендантского часа и работы общественного транспорта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Комендантский час

По решению правительства, комендантский час в столице сократят на один час. Он будет длиться с 1:00 до 5:00.

Изменения вступят в силу с 00.00 10 сентября.

Как будет работать общественный транспорт

В связи с сокращением комендантского часа график работы общественного транспорта в Киеве будет продлен на один час.

В то же время график работы заведений общепита, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров не изменится.

Кличко напомнил, что по решению Совета обороны Киева движение транзитного крупногабаритного транспорта во время комендантского часа было разрешено с 3 сентября.

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Также во время комендантского часа город организует четыре автобусных маршрута для перевозки пассажиров от центрального железнодорожного вокзала в связи с опаздыванием многих поездов.

Ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров принял ряд решений, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Первое решение предусматривает распределение воздушных тревог по степени опасности. Желтый уровень будут объявлять в случае атаки дронов. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара.

Правительство рекомендовало обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня опасности и при необходимости увеличивать количество наземного общественного транспорта.

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