Кем хотят работать украинские дети — результаты опроса
Наиболее привлекательными для украинских детей профессии в IT и дизайне, тогда как блогерство интересует лишь небольшую часть опрошенных.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный международным проектом с украинскими корнями Ratatype, в который были привлечены 420 детей в возрасте от 4 до 18 лет.
Как сообщают в Ratatype, исследование включало детей, проживающих как в Украине, так и за рубежом. В компании объясняют, что идея опроса появилась после знакомства с американскими исследованиями о детских карьерных мечтах. Команда решила выяснить, чем живут украинские дети сейчас — в реалиях войны, глобальных изменений и технологического развития.
Несмотря на небольшую выборку, результаты демонстрируют устойчивую ориентацию на профессии, сочетая креативность и технологии, а также интерес к предпринимательству как способу самореализации.
Какие профессии выбирают дети
По результатам, чаще всего респонденты называли программирование, дизайн и медицину.
Заметная разница между городами: дети из крупных украинских центров — Киева, Львова, Днепра — чаще склоняются к творческим и технологическим специальностям. Те же, кто проживает в меньших городах или за границей, выбирают традиционные профессии — врача, полицейского или учителя.
Несмотря на влияние социальных сетей, только 6% детей назвали блогерство желанной профессией. Такой результат значительно отличается от западных опросов, где карьера контентмейкера гораздо популярнее.
Каждый десятый хочет открыть собственное дело
Интересная тенденция — предпринимательство. Примерно каждый десятый опрошенный видит себя основателем собственного бизнеса — от небольшого магазина хендмейда до торговли спортивным инвентарем.
На выбор профессий оказывают существенное влияние родственные примеры: около половины детей назвали профессии своих родителей, что свидетельствует — именно взрослые часто формируют направление детских мечтаний.
