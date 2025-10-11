0 800 307 555
Почти четверть украинских школьников хотят переехать за границу

Почти четверть украинских школьников хотят переехать за границу
Почти четверть украинских школьников хотят переехать за границу
Меньше половины школьников смотрят на будущее Украины оптимистично. А более 20% подростков хотели бы переехать за границу.
Об этом говорится в аналитическом отчете по результатам исследования «Война, образование и социальный капитал» благотворительного фонда SavED.
Опрос проводился более чем в 120 школах, расположенных на подконтрольной Украине территориях. В нем приняли участие 1924 ученика 8−11 классов.

Как школьники оценивают будущее Украины

Согласно опросу, у 46% школьников 8−11 классов оптимистичные настроения по поводу будущего Украины. Из них 15% - полностью в этом убеждены.
Еще 16% учащихся смотрят на будущее страны пессимистично, а 33% - не выбирают ни один из вариантов.
Наиболее оптимистичны — школьники из западных регионов (49%). Позитивные настроения также разделяют 44% учащихся из центральных и северных областей и 43% из прифронтовых.
Большинство подростков верят в свои силы. 42% считают, что обучение в школе дает им уверенность в реализации жизненных планов.
Треть учащихся (34%) уже имеют четкие планы на будущее, еще 48% колеблются между несколькими вариантами, а 18% - не определились с выбором жизненного пути после школы.

Где планируют учиться украинские подростки

Чаще всего подростки говорят о поступлении в украинские университеты (53%), техникумы и колледжи (17%) или другие планы в пределах страны (15%). В то же время 12% рассматривают возможность уехать за границу.
Почти четверть украинских школьников хотят переехать за границу
30% опрошенных школьников выразили желание остаться в своем населенном пункте. Среди факторов, влияющих на это, — возможность трудоустройства, ощущение принадлежности к обществу и наличие друзей.
Еще 22% учащихся намерены переехать в пределах Украины, а 30% - не определились. Остальные 22% подростков хотели бы уехать за границу.
Желающих переехать в другой населенный пункт или за границу больше всего среди учащихся из прифронтовых областей (23% и 27% соответственно), а меньше всего — среди жителей западных областей (15% и 18%).
Ранее Finance.ua рассказывал, по словам Владимира Зеленского, решение о беспрепятственном пересечении границы во время военного положения для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет приняли, чтобы как можно больше молодежи завершало обучение в Украине.
По словам президента, наблюдается уменьшение количества парней, ведь родители увозили детей до 18 лет. Если бы не приняли решение, в старших классах украинских школ оставалось бы еще меньше учащихся-мужчин. Они бы не оканчивали школу в Украине и не поступали бы в украинские университеты.
По материалам:
Українська правда
Payment systems