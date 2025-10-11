Почти четверть украинских школьников хотят переехать за границу Сегодня 21:13

Меньше половины школьников смотрят на будущее Украины оптимистично. А более 20% подростков хотели бы переехать за границу.

Об этом говорится в аналитическом отчете по результатам исследования «Война, образование и социальный капитал» благотворительного фонда SavED.

Опрос проводился более чем в 120 школах, расположенных на подконтрольной Украине территориях. В нем приняли участие 1924 ученика 8−11 классов.

Как школьники оценивают будущее Украины

Согласно опросу, у 46% школьников 8−11 классов оптимистичные настроения по поводу будущего Украины. Из них 15% - полностью в этом убеждены.

Еще 16% учащихся смотрят на будущее страны пессимистично, а 33% - не выбирают ни один из вариантов.

Наиболее оптимистичны — школьники из западных регионов (49%). Позитивные настроения также разделяют 44% учащихся из центральных и северных областей и 43% из прифронтовых.

Большинство подростков верят в свои силы. 42% считают, что обучение в школе дает им уверенность в реализации жизненных планов.

Треть учащихся (34%) уже имеют четкие планы на будущее, еще 48% колеблются между несколькими вариантами, а 18% - не определились с выбором жизненного пути после школы.

Где планируют учиться украинские подростки

Чаще всего подростки говорят о поступлении в украинские университеты (53%), техникумы и колледжи (17%) или другие планы в пределах страны (15%). В то же время 12% рассматривают возможность уехать за границу.

30% опрошенных школьников выразили желание остаться в своем населенном пункте. Среди факторов, влияющих на это, — возможность трудоустройства, ощущение принадлежности к обществу и наличие друзей.

Еще 22% учащихся намерены переехать в пределах Украины, а 30% - не определились. Остальные 22% подростков хотели бы уехать за границу.

Желающих переехать в другой населенный пункт или за границу больше всего среди учащихся из прифронтовых областей (23% и 27% соответственно), а меньше всего — среди жителей западных областей (15% и 18%).

Ранее Finance.ua рассказывал , по словам Владимира Зеленского, решение о беспрепятственном пересечении границы во время военного положения для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет приняли, чтобы как можно больше молодежи завершало обучение в Украине.

По словам президента, наблюдается уменьшение количества парней, ведь родители увозили детей до 18 лет. Если бы не приняли решение, в старших классах украинских школ оставалось бы еще меньше учащихся-мужчин. Они бы не оканчивали школу в Украине и не поступали бы в украинские университеты.

