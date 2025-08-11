Украине нужно $6 млрд в 2025 году для производства оружия на следующий год — Finance.ua

Украине нужно $6 млрд в 2025 году для производства оружия на следующий год Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Украине нужно $6 млрд в 2025 году для производства оружия на следующий год

Украина и ЕС обсудили потребности финансирования на 2025−2026 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Для Украины важным вопросом остается преждевременное планирование финансирования ОПК, а также поставки вооружения и другой помощи. Чтобы понимать, какие объемы производства оружия мы можем иметь в начале 2026 года, его нужно профинансировать в этом году. Сейчас есть потребность в $6 млрд», — рассказал замминистра обороны Украины Сергей Боев.

Стороны также обсудили распределение финансирования — на производство FPV-дронов, дальнобойных средств и дронов-перехватчиков. Также проанализировали потребность в помощи по безопасности Украине на 2026 год.

Также были согласованы дальнейшие шаги в рамках инициативы SAFE, способствующей полноценной интеграции Украины в европейское оборонно-промышленное пространство.

В частности, стороны обсудили процесс определения стран-участниц инициативы и финансируемых проектов.

