Украине нужно $6 млрд в 2025 году для производства оружия на следующий год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украине нужно $6 млрд в 2025 году для производства оружия на следующий год

Казна и Политика
19
Украине нужно $6 млрд в 2025 году для производства оружия на следующий год
Украине нужно $6 млрд в 2025 году для производства оружия на следующий год
Украина и ЕС обсудили потребности финансирования на 2025−2026 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Для Украины важным вопросом остается преждевременное планирование финансирования ОПК, а также поставки вооружения и другой помощи. Чтобы понимать, какие объемы производства оружия мы можем иметь в начале 2026 года, его нужно профинансировать в этом году. Сейчас есть потребность в $6 млрд», — рассказал замминистра обороны Украины Сергей Боев.
Читайте также
Стороны также обсудили распределение финансирования — на производство FPV-дронов, дальнобойных средств и дронов-перехватчиков. Также проанализировали потребность в помощи по безопасности Украине на 2026 год.
Также были согласованы дальнейшие шаги в рамках инициативы SAFE, способствующей полноценной интеграции Украины в европейское оборонно-промышленное пространство.
В частности, стороны обсудили процесс определения стран-участниц инициативы и финансируемых проектов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems