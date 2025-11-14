0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В правительстве объяснили, как планируют усилить контроль над госпредприятиями

Казна и Политика
29
В правительстве объяснили, как планируют усилить контроль над госпредприятиями
В правительстве объяснили, как планируют усилить контроль над госпредприятиями
Кабинет Министров принял решение о проведении комплексного анализа работы предприятий государственного сектора экономики и усилении контроля за их деятельностью. Соответствующее распоряжение было принято 13 ноября 2025 года.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что решение направлено на повышение прозрачности и качества управления государственными компаниями.
По его словам, необходимо проверить, как функционируют механизмы управления в ключевых предприятиях государственного сектора. Для этого проводят аудит и поручают наблюдательным советам оценить работу систем внутреннего контроля, комплаенса, управления рисками, соблюдения антикоррупционной политики, а также закупочные процессы и финансовую дисциплину.

Задачи для наблюдательных советов госкомпаний

Правительство определило задачи для наблюдательных советов НАК «Нафтогаз Украины», «Укрзализныци», АО «Украинская оборонная промышленность», ОАО «Укргидроэнерго» и государственных банков. В рамках их компетенции они должны:
  • провести анализ эффективности контроля деятельности исполнительных органов предприятий;
  • проверить соблюдение антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и правил закупок;
  • оценить работу систем внутреннего контроля, управления рисками и аудита;
  • предложить меры по повышению эффективности корпоративного управления и ответственности руководящих лиц.
Правительство поручило Государственной аудиторской службе включать крупные государственные предприятия в план мер финансового контроля в приоритетном порядке. Это поможет усилить государственный надзор за предприятиями, в которых государство участвует в управлении.
Напомним, накануне премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике. По ее словам, Кабинет Министров готовит комплексное решение по проверке всех государственных предприятий, особенно энергетических.
Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции будут действовать в течение трех лет.
Детали санкций обнародовал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк. По его словам, санкции носят оперативный и превентивный характер, то есть являются инструментом быстрого реагирования на угрозы национальной безопасности. Все решения принимались оперативно.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems