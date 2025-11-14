В правительстве объяснили, как планируют усилить контроль над госпредприятиями Сегодня 16:17 — Казна и Политика

В правительстве объяснили, как планируют усилить контроль над госпредприятиями

Кабинет Министров принял решение о проведении комплексного анализа работы предприятий государственного сектора экономики и усилении контроля за их деятельностью. Соответствующее распоряжение было принято 13 ноября 2025 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что решение направлено на повышение прозрачности и качества управления государственными компаниями.

По его словам, необходимо проверить, как функционируют механизмы управления в ключевых предприятиях государственного сектора. Для этого проводят аудит и поручают наблюдательным советам оценить работу систем внутреннего контроля, комплаенса, управления рисками, соблюдения антикоррупционной политики, а также закупочные процессы и финансовую дисциплину.

Задачи для наблюдательных советов госкомпаний

Правительство определило задачи для наблюдательных советов НАК «Нафтогаз Украины», «Укрзализныци», АО «Украинская оборонная промышленность», ОАО «Укргидроэнерго» и государственных банков. В рамках их компетенции они должны:

провести анализ эффективности контроля деятельности исполнительных органов предприятий;

проверить соблюдение антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и правил закупок;

оценить работу систем внутреннего контроля, управления рисками и аудита;

предложить меры по повышению эффективности корпоративного управления и ответственности руководящих лиц.

Правительство поручило Государственной аудиторской службе включать крупные государственные предприятия в план мер финансового контроля в приоритетном порядке. Это поможет усилить государственный надзор за предприятиями, в которых государство участвует в управлении.

Напомним, накануне премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике. По ее словам, Кабинет Министров готовит комплексное решение по проверке всех государственных предприятий, особенно энергетических.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции будут действовать в течение трех лет.

Детали санкций обнародовал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк. По его словам, санкции носят оперативный и превентивный характер, то есть являются инструментом быстрого реагирования на угрозы национальной безопасности. Все решения принимались оперативно.

