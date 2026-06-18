Ограничения на прием некоторых украинцев в ЕС — детали Сегодня 10:00 — Личные финансы

Ограничения на прием некоторых украинцев в ЕС — детали

Страны ЕС планируют усложнить прием украинцев, пригодных к военной службе, что стало известно еще в начале июня.

На это отреагировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Об этом сообщает Spiegel , пишет УНИАН.

В частности, в письме главам государств и правительствам стран ЕС говорится, что Европейская комиссия предложит продлить срок действия временной защиты для людей, которые бегут от российской агрессии против Украины. Однако сфера применения должна быть ограничена таким образом, чтобы продолжение не подрывало обороноспособность Украины.

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«Это можно расценить как намек на то, что, в частности, прием мужчин призывного возраста должен быть усложнен. Однако фон дер Ляен не уточнила подробности запланированного предложения», — отметили в сообщении.

Ранее во время встречи министров внутренних дел ЕС в начале июня Германия и другие страны-члены выступили за то, чтобы усложнить прием в Союз мужчин призывного возраста из Украины. По информации dpa, значительную поддержку получило предложение исключить лиц от 23 до 60 лет из сферы применения директивы о приеме беженцев.

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«Военные беженцы из Украины подпадают в Европейском Союзе под действие так называемой директивы о массовом притоке беженцев, поэтому их прошения о предоставлении защиты не рассматриваются индивидуально. Эта норма ЕС действует до 4 марта 2027 года. Комиссар ЕС по миграции Магнус Бруннер объявил, что в ближайшее время подаст предложение о его продлении. Сейчас более 4,3 миллионов украинцев воспользовались статусом защиты ЕС», — подчеркнули в публикации.

Напомним, по состоянию на май 2026 года 4,37 миллиона бежавших из Украины граждан имели статус временной защиты в ЕС.

Страны ЕС, принимающие наибольшее количество лиц с временной защитой:

Германия (1 279 660 человек; 29,3% от общего количества человек в ЕС),

Польша (971 255 человек; 22,2%)

Чехия (384 435 человек; 8,8%).

Взрослые женщины составили 43,4% от общего количества, взрослые мужчины — 26,7%, а несовершеннолетние — почти треть (29,9%) всех лиц, получивших временную защиту.

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