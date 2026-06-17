Украинцы в ЕС после марта 2027 года: что будет дальше Сегодня 12:33 — Личные финансы

Украинцы в ЕС после марта 2027 года: что будет дальше

В марте 2022 года для поддержки украинцев ЕС активировал директиву о временной защите. Сначала она должна была действовать только год, но впоследствии сроки продлили. В последний раз — до марта 2027 года.

По истечении этого срока планируется изменение. Этот вопрос стал предметом обсуждения на недавней встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.

Читайте также Какие пункты пропуска на границе с ЕС наиболее загружены летом

«Теперь Комиссия подготовит предложение по защите беженцев из Украины с марта 2027 года (когда истечет срок действия действующего режима). Тогда Совет ЕС примет решение на основе этого предложения», — подтвердила по запросу РБК-Украина представитель Еврокомиссии Элетра ди Масса.

В Еврокомиссии подчеркнули, что помощь Украине непоколебима, и «любое новое предложение будет в поддержку Украины и украинцев».

Европейский Союз планирует продлить временную защиту для беженцев после марта 2027 года, однако украинцев могут ожидать изменения.

Читайте также Сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС

В частности, в Совете ЕС продолжаются дискуссии о возможном введении ограничений для мужчин мобилизационного возраста, которые будут приезжать в Европу впервые. В то же время в Еврокомиссии успокоили, что новые правила не коснутся тех, кто уже имеет статус защиты.

Тем временем, в Чехии хотят отменить статус временной защиты для украинских беженцев. Дальнейшее пребывание украинцев в стране оказалось под вопросом из-за якобы недовольства местных граждан и политических споров по поводу их роли в экономике.

В то же время, продолжающаяся эмиграция и адаптация заставляют многих украинцев задумываться о репатриации. В некоторых государствах процент тех, кто хочет ехать домой, остается достаточно высоким.

Ранее Finance.ua писал, что по состоянию на май 2026 года 4,37 миллиона бежавших из Украины граждан имели статус временной защиты в ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.